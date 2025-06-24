«Нафтогаз» виграв арбітраж проти «Газпрому» на $1,37 млрд — Finance.ua

«Нафтогаз» виграв арбітраж проти «Газпрому» на $1,37 млрд Сьогодні 15:21

«Нафтогаз» виграв арбітраж проти «Газпрому» на $1,37 млрд

Міжнародний арбітражний трибунал зобов’язав російську компанію «Газпром» виплатити 1,37 мільярда доларів на користь НАК «Нафтогаз України».

Про це повідомив голова правління «Нафтогазу» Сергій Корецький.

Зазначається, що компанія «Газпром» з травня 2022 року припинила виконувати зобов’язання за принципом «бери або плати» (take or pay), передбачені контрактом на транзит газу.

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У вересні того ж року «Нафтогаз» подав позов до арбітражу. «Газпром» намагався зірвати розгляд справи через російські суди, однак це не спрацювало.

Арбітражний трибунал, до складу якого увійшли арбітри зі Швеції, Швейцарії та Ізраїлю, повністю став на бік «Нафтогазу». «Це важлива перемога», — наголосив Корецький.

Наступний етап — домогтися виконання рішення і стягнення компенсації.

Довідка Finance.ua:

у вересні 2022 року НАК «Нафтогаз України» розпочав арбітражний процес проти російського газового монополіста «Газпром». Предметом арбітражу була плата послугу з організації транспортування природного газу територією України, яку Газпром не сплатив вчасно та в повному обсязі.

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