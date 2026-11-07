Disney планує звільнити тисячі працівників, щоб скоротити витрати на 20%

Американська компанія Walt Disney готується до нового масштабного скорочення персоналу. Компанія планує ліквідувати тисячі робочих місць, щоб зменшити щорічні витрати на 20%.

Про це пише Bloomberg із посиланням на наближені до компанії джерела.

Які підрозділи Disney потраплять під скорочення

Очікується, що звільнення першочергово будуть спрямовані на кіностудію, телеканали, а також тематичні парки. Водночас заощаджені кошти інвестують у виробництво фільмів, круїзний бізнес та технології серед іншого — про які саме технології йде мова невідомо, але можна припустити певний вплив ШІ.

Компанія пообіцяла збільшити скоригований прибуток на акцію на двозначний відсоток у поточному фінансовому році. Представник Disney відмовився від коментарів щодо потенційних звільнень.

Скільки працівників уже скоротила Disney

За останні роки Disney вже скоротила витрати на мільярди доларів і ліквідувала тисячі робочих місць — зокрема, у підрозділах ABC, Pixar, ESPN, кіностудії, а також розважального бізнесу.

На кінець минулого фінансового року в компанії працювало близько 231 000 людей по всьому світу.