Disney планує звільнити тисячі працівників, щоб скоротити витрати на 20%

Американська компанія Walt Disney готується до нового масштабного скорочення персоналу. Компанія планує ліквідувати тисячі робочих місць, щоб зменшити щорічні витрати на 20%.
Про це пише Bloomberg із посиланням на наближені до компанії джерела.
Які підрозділи Disney потраплять під скорочення
Очікується, що звільнення першочергово будуть спрямовані на кіностудію, телеканали, а також тематичні парки. Водночас заощаджені кошти інвестують у виробництво фільмів, круїзний бізнес та технології серед іншого — про які саме технології йде мова невідомо, але можна припустити певний вплив ШІ.
Компанія пообіцяла збільшити скоригований прибуток на акцію на двозначний відсоток у поточному фінансовому році. Представник Disney відмовився від коментарів щодо потенційних звільнень.
Скільки працівників уже скоротила Disney
За останні роки Disney вже скоротила витрати на мільярди доларів і ліквідувала тисячі робочих місць — зокрема, у підрозділах ABC, Pixar, ESPN, кіностудії, а також розважального бізнесу.
На кінець минулого фінансового року в компанії працювало близько 231 000 людей по всьому світу.
Аналогічні зміни відбуваються в Netflix, Sony Pictures Entertainment, Skydance та Warner Bros. Компанії скорочують робочі місця на тлі падіння доходів від традиційного телебачення та сповільнення зростання кількості передплатників. Крім того, їм доводиться активніше конкурувати за глядачів із соцмережами та онлайн-відеоплатформами, які дедалі активніше інвестують в довгі формати.