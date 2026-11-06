Казахстан, Грузія та Вірменія посилюють обмеження для росіян

Колишні республіки срср посилюють перевірки та обмежують доступ громадян росії до фінансових послуг, купівлі автомобілів і нерухомості.

Про це повідомляє служба зовнішньої розвідки України, передає УНН.

«Колишні республіки срср все частіше відмовляють росіянам у звичних життєвих питаннях через ризики потрапити під вторинні міжнародні санкції. Йдеться, зокрема, про купівлю авто та нерухомості — звична для громадян рф схема з оформленням покупок на „місцевого товариша“ стає недоступною для учасників», — йдеться у дописі.

Зокрема, за наявною інформацією у Казахстані автодилери низки відомих брендів почали відмовляти покупцям із російськими паспортами через страх втратити вигідні контракти в майбутньому та через вторинні західні санкції. Йдеться про Skoda, Hyundai, Kia, Toyota, Volkswagen, Chery, Audi, Nissan і Lexus.

«У Грузії схожа картина на ринку нерухомості: міністерство юстиції країни видало банкірам негласні інструкції щодо блокування великих угод для росіян без пояснення причин. Фінансові регулятори Казахстану, Киргизстану й Вірменії за рекомендаціями західних партнерів запроваджують автоматичну систему відстеження перепродажів. Ця процедура руйнує улюблену росіянами схему обходу санкцій, коли купівля авто чи комерційної нерухомості оформлювалася на місцевого жителя, а потім переписувалася на покупця із рф», — йдеться у дописі

За інформацією розвідки, нова система моніторингу дозволить місцевим банкам під час підготовки «швидкої угоди» з перепродажу одразу блокувати рахунки місцевих продавців.