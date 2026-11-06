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Казахстан, Грузія та Вірменія посилюють обмеження для росіян

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Казахстан, Грузія та Вірменія посилюють обмеження для росіян
Казахстан, Грузія та Вірменія посилюють обмеження для росіян
Колишні республіки срср посилюють перевірки та обмежують доступ громадян росії до фінансових послуг, купівлі автомобілів і нерухомості.
Про це повідомляє служба зовнішньої розвідки України, передає УНН.
«Колишні республіки срср все частіше відмовляють росіянам у звичних життєвих питаннях через ризики потрапити під вторинні міжнародні санкції. Йдеться, зокрема, про купівлю авто та нерухомості — звична для громадян рф схема з оформленням покупок на „місцевого товариша“ стає недоступною для учасників», — йдеться у дописі.
Зокрема, за наявною інформацією у Казахстані автодилери низки відомих брендів почали відмовляти покупцям із російськими паспортами через страх втратити вигідні контракти в майбутньому та через вторинні західні санкції. Йдеться про Skoda, Hyundai, Kia, Toyota, Volkswagen, Chery, Audi, Nissan і Lexus.
«У Грузії схожа картина на ринку нерухомості: міністерство юстиції країни видало банкірам негласні інструкції щодо блокування великих угод для росіян без пояснення причин. Фінансові регулятори Казахстану, Киргизстану й Вірменії за рекомендаціями західних партнерів запроваджують автоматичну систему відстеження перепродажів. Ця процедура руйнує улюблену росіянами схему обходу санкцій, коли купівля авто чи комерційної нерухомості оформлювалася на місцевого жителя, а потім переписувалася на покупця із рф», — йдеться у дописі
За інформацією розвідки, нова система моніторингу дозволить місцевим банкам під час підготовки «швидкої угоди» з перепродажу одразу блокувати рахунки місцевих продавців.
«Також банки Киргизстану, Вірменії та Грузії під тиском пакетів антиросійських санкцій різко посилили перевірки в межах процедур AML-комплаєнсу (Anti-Money Laundering). Вони почали закривати рахунки росіян або відмовлятися приймати перекази з рф, навіть якщо вони здійснюються від непідсанкційних посередників», — йдеться у дописі.
За матеріалами:
УНН
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