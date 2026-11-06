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Які податки платять компанії в Німеччині та Іспанії

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Які податки платять компанії в Німеччині та Іспанії
Які податки платять компанії в Німеччині та Іспанії
У різних країнах діють пільгові режими для малого бізнесу, стартапів та окремих галузей.
Finance.ua розглянув у статті не лише ставки податку на прибуток, а всю основну структуру податкового навантаження — від вартості працівника та ПДВ до оподаткування дивідендів і доступних пільг.

Німеччина

Німеччина — гарний приклад того, чому одна ставка CIT не дає повної картини. Федеральна ставка корпоративного податку становить 15%.
Додатково на суму цього податку нараховується солідарний збір у розмірі 5,5%. Разом корпоративний податок і солідарний збір дають близько 15,8% оподатковуваного прибутку.
Та є ще Gewerbesteuer — торговий податок, який встановлюють муніципалітети. Його ставка залежить від конкретного міста. Базова ставка становить 3,5%, після чого вона множиться на муніципальний коефіцієнт. Саме через це в Німеччині немає єдиної загальнонаціональної сукупної ставки корпоративного податку.
За даними Germany Trade & Invest, середнє корпоративне навантаження становить близько 30%, хоча конкретна ставка залежить від місця розташування компанії.
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Дивіденди у Німеччині

Для приватного акціонера стандартне оподаткування розподіленого прибутку передбачає 25% податку на капітальний дохід. На цей податок також нараховується солідарний збір, тому стандартна ефективна ставка становить 26, 375%.
Якщо для простоти взяти 100 євро прибутку та використати сукупне корпоративне навантаження близько 30%: 100 євро — 30 євро корпоративних податків — 70 євро після корпоративного оподаткування — 18,46 євро податку на дивіденди — 51,54 євро у власника.
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У цій спрощеній моделі сумарне навантаження становить близько 48,5%. Але це саме модель для ілюстрації. Реальний результат залежить від муніципалітету, статусу власника, структури володіння та застосовних міжнародних правил.

Іспанія

Які податки платять компанії в Німеччині та Іспанії
В Іспанії загальна ставка корпоративного податку 2026 року становить 25%. Проте для малого бізнесу діють нижчі ставки.
Для мікропідприємств із чистим оборотом за попередній період менш як 1 млн євро 2026 року застосовується:
  • 19% на перші 50 тис. євро оподатковуваної бази;
  • 21% на частину бази понад 50 тис. євро.
Для підприємств, які відповідають критеріям режиму компаній зменшеного розміру, ставка 2026 року становить 23%.Для новостворених компаній та стартапів передбачена ставка 15% за умови відповідності вимогам відповідних режимів. Тому для малого бізнесу фраза «в Іспанії податок на прибуток — 25%» буде неповною.

Дивіденди в Іспанії

Для фізичної особи дивіденди входять до доходів від заощаджень і оподатковуються за прогресивною шкалою:
  • 19% — перші 6 тис. євро;
  • 21% — від 6 тис. до 50 тис. євро;
  • 23% — від 50 тис. до 200 тис. євро;
  • 27% — від 200 тис. до 300 тис. євро;
  • 30% — понад 300 тис. євро.
Для нерезидента без постійного представництва загальна ставка утримання з дивідендів становить 19%, але податкова угода може її зменшувати.
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Якщо для спрощення взяти стандартні 25% CIT та припустити, що весь залишок виплачується фізичній особі і потрапляє до першого діапазону оподаткування дивідендів, зі 100 євро прибутку власнику залишиться 60,75 євро. Але для більших дивідендних доходів фактичний результат буде іншим через прогресивну шкалу.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ІспаніяПодаткиНімеччинаБізнес
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