Які податки платять компанії в Німеччині та Іспанії

У різних країнах діють пільгові режими для малого бізнесу, стартапів та окремих галузей.

Finance.ua розглянув у статті не лише ставки податку на прибуток, а всю основну структуру податкового навантаження — від вартості працівника та ПДВ до оподаткування дивідендів і доступних пільг.

Німеччина

Німеччина — гарний приклад того, чому одна ставка CIT не дає повної картини. Федеральна ставка корпоративного податку становить 15%.

Додатково на суму цього податку нараховується солідарний збір у розмірі 5,5%. Разом корпоративний податок і солідарний збір дають близько 15,8% оподатковуваного прибутку.

Та є ще Gewerbesteuer — торговий податок, який встановлюють муніципалітети. Його ставка залежить від конкретного міста. Базова ставка становить 3,5%, після чого вона множиться на муніципальний коефіцієнт. Саме через це в Німеччині немає єдиної загальнонаціональної сукупної ставки корпоративного податку.

За даними Germany Trade & Invest, середнє корпоративне навантаження становить близько 30%, хоча конкретна ставка залежить від місця розташування компанії.

Дивіденди у Німеччині

Для приватного акціонера стандартне оподаткування розподіленого прибутку передбачає 25% податку на капітальний дохід. На цей податок також нараховується солідарний збір, тому стандартна ефективна ставка становить 26, 375%.

Якщо для простоти взяти 100 євро прибутку та використати сукупне корпоративне навантаження близько 30%: 100 євро — 30 євро корпоративних податків — 70 євро після корпоративного оподаткування — 18,46 євро податку на дивіденди — 51,54 євро у власника.

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У цій спрощеній моделі сумарне навантаження становить близько 48,5%. Але це саме модель для ілюстрації. Реальний результат залежить від муніципалітету, статусу власника, структури володіння та застосовних міжнародних правил.

Іспанія

В Іспанії загальна ставка корпоративного податку 2026 року становить 25%. Проте для малого бізнесу діють нижчі ставки.

Для мікропідприємств із чистим оборотом за попередній період менш як 1 млн євро 2026 року застосовується:

19% на перші 50 тис. євро оподатковуваної бази;

21% на частину бази понад 50 тис. євро.

Для підприємств, які відповідають критеріям режиму компаній зменшеного розміру, ставка 2026 року становить 23%.Для новостворених компаній та стартапів передбачена ставка 15% за умови відповідності вимогам відповідних режимів. Тому для малого бізнесу фраза «в Іспанії податок на прибуток — 25%» буде неповною.

Дивіденди в Іспанії

Для фізичної особи дивіденди входять до доходів від заощаджень і оподатковуються за прогресивною шкалою:

19% — перші 6 тис. євро;

21% — від 6 тис. до 50 тис. євро;

23% — від 50 тис. до 200 тис. євро;

27% — від 200 тис. до 300 тис. євро;

30% — понад 300 тис. євро.

Для нерезидента без постійного представництва загальна ставка утримання з дивідендів становить 19%, але податкова угода може її зменшувати.

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