0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Деяким військовим дозволять змінити місце проходження служби ближче до дому — умови

Особисті фінанси
251
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
Служба за місцем проживання родини
Служба за місцем проживання родини
Військовослужбовці, які виховують і утримують дітей з інвалідністю віком до 18 років, зможуть перевестися до військових частин за місцем проживання дітей або в найближчу можливу місцевість.
Про це повідомив Офіс Військового омбудсмана.

За яких умов можливе переведення військовослужбовців

Згідно з рішенням Головнокомандувача ЗСУ від 31 жовтня 2026 року, командувачам видів і родів військ (сил), а також керівникам органів військового управління доручили забезпечити дотримання вимог законодавства під час розгляду рапортів про переведення за сімейними обставинами.
Це стосується військовослужбовців, які виховують та утримують дітей з інвалідністю віком до 18 років.
Переведення можливе на рівнозначні або нижчі посади до військових частин або органів військового управління, розташованих за місцем проживання дітей або в найближчій можливій місцевості, з урахуванням рівня укомплектованості військових частин.

Кого ще стосуватимуться зміни

Аналогічні звернення із проханням забезпечити військовослужбовцям можливість проходити службу ближче до місця проживання дитини, Офіс Військового омбудсмана направив до Державна прикордонна служба України, Державної спеціальної служби транспорту та Національної гвардії України.
«Очікуємо від них також рішення про врегулювання цього питання», — повідомили у відомстві.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що Верховна Рада підтримала проєкт державного бюджету на 2027 рік у першому читанні 28 жовтня. Під час розгляду документа депутати також проголосували за бюджетні пропозиції, серед яких була поправка № 1279 щодо підвищення грошового забезпечення військовослужбовців. Спочатку йшлося про збільшення мінімального розміру виплат щонайменше на 20%. Однак під час обговорення цієї пропозиції виникли розбіжності з Міністерством фінансів.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ВійськовослужбовецьАрміяКонтрактВійськова служба
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems