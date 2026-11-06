Військовослужбовці, які виховують і утримують дітей з інвалідністю віком до 18 років, зможуть перевестися до військових частин за місцем проживання дітей або в найближчу можливу місцевість.

Про це повідомив Офіс Військового омбудсмана.

За яких умов можливе переведення військовослужбовців

Згідно з рішенням Головнокомандувача ЗСУ від 31 жовтня 2026 року, командувачам видів і родів військ (сил), а також керівникам органів військового управління доручили забезпечити дотримання вимог законодавства під час розгляду рапортів про переведення за сімейними обставинами.

Це стосується військовослужбовців, які виховують та утримують дітей з інвалідністю віком до 18 років.

Переведення можливе на рівнозначні або нижчі посади до військових частин або органів військового управління, розташованих за місцем проживання дітей або в найближчій можливій місцевості, з урахуванням рівня укомплектованості військових частин.

Кого ще стосуватимуться зміни

Аналогічні звернення із проханням забезпечити військовослужбовцям можливість проходити службу ближче до місця проживання дитини, Офіс Військового омбудсмана направив до Державна прикордонна служба України, Державної спеціальної служби транспорту та Національної гвардії України.

«Очікуємо від них також рішення про врегулювання цього питання», — повідомили у відомстві.