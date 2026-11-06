За яких умов можливе переведення військовослужбовців
Згідно з рішенням Головнокомандувача ЗСУ від 31 жовтня 2026 року, командувачам видів і родів військ (сил), а також керівникам органів військового управління доручили забезпечити дотримання вимог законодавства під час розгляду рапортів про переведення за сімейними обставинами.
Це стосується військовослужбовців, які виховують та утримують дітей з інвалідністю віком до 18 років.
Переведення можливе на рівнозначні або нижчі посади до військових частин або органів військового управління, розташованих за місцем проживання дітей або в найближчій можливій місцевості, з урахуванням рівня укомплектованості військових частин.
Кого ще стосуватимуться зміни
Аналогічні звернення із проханням забезпечити військовослужбовцям можливість проходити службу ближче до місця проживання дитини, Офіс Військового омбудсмана направив до Державна прикордонна служба України, Державної спеціальної служби транспорту та Національної гвардії України.
«Очікуємо від них також рішення про врегулювання цього питання», — повідомили у відомстві.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що Верховна Рада підтримала проєкт державного бюджету на 2027 рік у першому читанні 28 жовтня. Під час розгляду документа депутати також проголосували за бюджетні пропозиції, серед яких була поправка № 1279 щодо підвищення грошового забезпечення військовослужбовців. Спочатку йшлося про збільшення мінімального розміру виплат щонайменше на 20%. Однак під час обговорення цієї пропозиції виникли розбіжності з Міністерством фінансів.