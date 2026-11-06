0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В аптеках дозволили працювати медсестрам та фармацевтам-інтернам

Особисті фінанси
43
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
Нові правила для аптек
Нові правила для аптек
В аптеках зможуть працювати більше фахівців без фармацевтичної освіти. До відпуску лікарських засобів під керівництвом фармацевта дозволили залучати фармацевтів-інтернів та працівників зі спеціальністю «Медсестринство». Нові правила стосуються як міських аптек, так і аптечних закладів в інших населених пунктах.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.
Зокрема, такі працівники зможуть обіймати посади асистентів фармацевта з роздрібної реалізації лікарських засобів та відпускати рецептурні й безрецептурні препарати під керівництвом фармацевта.
«Таке рішення спрямоване на збереження роботи аптечних точок там, де це необхідно, в умовах кадрових викликів», — сказано в повідомленні.

Хто зможе відпускати ліки в аптеках

З лютого 2026 року фахівці зі спеціальністю «Медсестринство» вже можуть самостійно відпускати ліки за електронними рецептами в аптеках та аптечних пунктах, розташованих у сільській місцевості й визначених прифронтових громадах.
Тепер до такої роботи під керівництвом фармацевта зможуть долучатися:
  • фармацевти-інтерни в аптеках по всій Україні;
  • фахівці зі спеціальністю «Медсестринство» у міських аптеках.

Що це означає для пацієнтів

Більше фахівців зможуть долучатися до відпуску рецептурних ліків в аптеці. Це допоможе аптекам підтримувати та краще організовувати роботу аптек в умовах кадрових викликів.
Хто може відпускати рецептурні ліки в аптеці, зокрема і за електронними рецептами:
  • фармацевти та асистенти фармацевтів із відповідною фармацевтичною освітою;
  • фахівці зі спеціальністю «Медсестринство» в сільській місцевості та у прифронтових громадах можуть самостійно відпускати ліки за визначених законодавством умов;
  • фармацевти-інтерни по всій Україні під наглядом фармацевта;
  • фахівці зі спеціальністю «Медсестринство» в міських аптеках під наглядом фармацевта.

Як отримати ліки за електронним рецептом

Щоб отримати ліки за е-Рецептом, пацієнту потрібно надати фармацевту номер е-Рецепта та код його погашення. Працівник аптеки знайде е-Рецепт в ЕСОЗ і після перевірки зможе відпустити ліки.
Під час дії воєнного стану лікар може призначити рецептурні лікарські засоби як за електронним, так і за паперовим рецептом. Виняток становлять наркотичні лікарські засоби, а також лікарські засоби та медичні вироби, що підлягають реімбурсації, — їх призначення та відпуск здійснюються лише за електронним рецептом.
За матеріалами:
Finance.ua
РоботаМОЗ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems