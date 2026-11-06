В аптеках дозволили працювати медсестрам та фармацевтам-інтернам

В аптеках зможуть працювати більше фахівців без фармацевтичної освіти. До відпуску лікарських засобів під керівництвом фармацевта дозволили залучати фармацевтів-інтернів та працівників зі спеціальністю «Медсестринство». Нові правила стосуються як міських аптек, так і аптечних закладів в інших населених пунктах.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

Зокрема, такі працівники зможуть обіймати посади асистентів фармацевта з роздрібної реалізації лікарських засобів та відпускати рецептурні й безрецептурні препарати під керівництвом фармацевта.

«Таке рішення спрямоване на збереження роботи аптечних точок там, де це необхідно, в умовах кадрових викликів», — сказано в повідомленні.

Хто зможе відпускати ліки в аптеках

З лютого 2026 року фахівці зі спеціальністю «Медсестринство» вже можуть самостійно відпускати ліки за електронними рецептами в аптеках та аптечних пунктах, розташованих у сільській місцевості й визначених прифронтових громадах.

Тепер до такої роботи під керівництвом фармацевта зможуть долучатися:

фармацевти-інтерни в аптеках по всій Україні;

фахівці зі спеціальністю «Медсестринство» у міських аптеках.

Що це означає для пацієнтів

Більше фахівців зможуть долучатися до відпуску рецептурних ліків в аптеці. Це допоможе аптекам підтримувати та краще організовувати роботу аптек в умовах кадрових викликів.

Хто може відпускати рецептурні ліки в аптеці, зокрема і за електронними рецептами:

фармацевти та асистенти фармацевтів із відповідною фармацевтичною освітою;

фахівці зі спеціальністю «Медсестринство» в сільській місцевості та у прифронтових громадах можуть самостійно відпускати ліки за визначених законодавством умов;

фармацевти-інтерни по всій Україні під наглядом фармацевта;

фахівці зі спеціальністю «Медсестринство» в міських аптеках під наглядом фармацевта.

Як отримати ліки за електронним рецептом

Щоб отримати ліки за е-Рецептом, пацієнту потрібно надати фармацевту номер е-Рецепта та код його погашення. Працівник аптеки знайде е-Рецепт в ЕСОЗ і після перевірки зможе відпустити ліки.