Репетиторство як бізнес: що потрібно для старту

Малий бізнес в Україні залишається одним із напрямів, у яких люди шукають можливості для самозайнятості та заробітку. Від січня до вересня 2026 року в Україні відкрилось понад 222 тис. ФОПів. Як показує статистика, цьогоріч нових бізнесів відкрилося на 66 тис. більше, ніж закрилося.

Серед напрямів, які привертають увагу підприємців, — репетиторство, навчальні курси та дитячі заняття. Розглянемо, скільки коштує запуск такого бізнесу та з якими ризиками доведеться зіткнутися.

Освітні послуги потрапили до п’ятірки найпоширеніших напрямів нових ФОПів 2026 року. Крім того, у першому півріччі 2026 року освіта мала найбільший чистий приріст підприємців серед сфер, які відстежував «Опендатабот».

Що потрібно для запуску

Для роботи в цій сфері необхідні знання з певного предмета або навички викладання, розроблена програма занять, клієнтська база та засоби для дистанційного навчання.

Популярні напрямки — іноземні мови, математика, підготовка до іспитів, програмування та творчі заняття.

Найнижчий поріг входу буде за умови роботи в онлайн форматі. Тут основні витрати — це придбання ноутбука, якісного мікрофона, вебкамери, оформлення підписки на платформи (Zoom, LMS-системи) та таргетинг у соцмережах.

Якщо ж ідеться про офлайн-центри, то одразу ж додаються витрати на оренду приміщення (з обов’язковим укриттям), меблі, техніку, ремонт та оформлення ліцензій. Але держава активно дає гранти на дитячі центри та професійне навчання, а чимало закордонних фондів фінансують курси перекваліфікації, оскільки це сприяє соціалізації ВПО, їхніх дітей та ветеранів.

Скільки можна заробити

Потенційний чистий прибуток викладача з постійною базою учнів становить 15−50 тис. грн на місяць. Невеликий навчальний центр із кількома викладачами може приносити більше, однак потребуватиме додаткових витрат на адміністрування.

Переваги бізнесу

Маржинальність вважається високою, адже ви продаєте інтелектуальну власність і витрати нижчі, ніж у товарному бізнесі;

високий запит: батьки шукають гуртки з власним укриттям, в тренді — альтернативна освіта;

через зміни ринку праці в суспільстві є запит на перекваліфікацію;

для онлайн-центрів неважлива регіональна прив’язка: можна жити у невеликому містечку на Черкащині, а навчати клієнтів з Києва або тих, хто наразі перебуває за кордоном;

високий попит на репетиторів через прогалини у шкільній освіті внаслідок карантинних обмежень, воєнних дій тощо.

Недоліки та ризики

Демпінг цін та привласнення вашого інтелектуального продукту: онлайн-курси можуть злити в мережу, поставивши нижчі ціни;

вигорання, адже освіта це психологічно витратний процес;

вимоги до безпеки та енергонезалежності для дитячих офлайн-центрів: повинне бути сертифіковане укриття і антикризовий план на випадок блекауту;

сезонність та відтік учнів.

Регіональні особливості

Для прифронтових регіонів актуальна онлайн-освіта, попит на психологічну реабілітацію через творчість. Натомість через міграцію в західних регіонах (Львів, Тернопіль, Івано-Франківськ) є попит на дитячі центри та гуртки, оскільки там велика кількість релокованих сімей.

Також у містах велика конкуренція на ринку ІТ-курсів, бізнес-освіти, EdTech та іноземних мов.