В Україні деякі категорії ветеранів війни звільнені від сплати туристичного збору під час проживання в готелях та інших закладах тимчасового розміщення.

Однак скористатися пільгою можуть лише ті, хто має офіційний статус ветерана війни. Для цього потрібно надати документ, який підтверджує право на звільнення від збору.

Про це нагадали в Головному управлінні Державної податкової служби у Закарпатській області.

Ветерани війни не повинні сплачувати туристичний збір. Це місцевий платіж, який зазвичай стягують із людей під час тимчасового проживання в готелях, хостелах та інших подібних закладах.

Хто має право

Право на звільнення від туристичного збору мають три категорії громадян: учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та учасники війни.

Ці категорії визначені Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Водночас самого факту військової служби або участі в захисті України недостатньо — людина повинна мати офіційно оформлений статус ветерана війни.

Як скористатись

Щоб скористатися пільгою, потрібно підтвердити свій статус відповідним посвідченням. Це може бути посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни або учасника війни. При цьому електронне посвідчення ветерана має таку саму юридичну силу, як і паперове.

Саме посвідчення підтверджує право людини на передбачені законом пільги. Тому під час поселення варто надати документ, який підтверджує статус ветерана війни. Якщо такого підтвердження немає, туристичний збір можуть нарахувати на загальних підставах.

Пільга передбачена Податковим кодексом України. Вона діє за умови підтвердження відповідного статусу.

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