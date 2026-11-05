Фахівцям, які ліквідовують наслідки атак рф, щомісяця доплачуватимуть по 30 тисяч гривень

Кабінет Міністрів запроваджує додаткову державну допомогу для працівників, які відновлюють об’єкти критичної інфраструктури після російських атак. Протягом осінньо-зимового періоду фахівці отримуватимуть по 30 тис. грн за кожен місяць участі у відновлювальних роботах.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

Хто отримає по 30 тисяч гривень

Доплати передбачені для енергетиків, тепловиків, газовиків, працівників підприємств водопостачання та водовідведення, комунальних служб, а також залізничників.

«Саме завдяки цим людям енергосистема, житлово-комунальне господарство та залізниця працюють і зберігають стійкість. Це найменше, що держава може зробити для цих фахівців зараз», — заявив Корецький.

Виплати нараховуватимуть за кожен місяць участі у відновлювальних роботах, починаючи з листопада і до кінця опалювального сезону.

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Як уточнив перший віцепрем’єр — міністр енергетики Денис Шмигаль, державна допомога надаватиметься працівникам, залученим до ремонтних робіт на об’єктах електро-, тепло-, газо-, водопостачання та водовідведення, а також на об’єктах залізничного транспорту загального користування у період найсуворіших погодних умов — з листопада до березня.

«За ініціативи президента України Міненерго невідкладно розробило проєкт рішення щодо поновлення програми доплат для ремонтних бригад, а уряд підтримав це рішення», — зазначив Шмигаль.

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Виплати розпочнуться вже цього місяця.

Координуватимуть експериментальний проєкт Міністерство енергетики та Міністерство інфраструктури.