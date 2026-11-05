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Фахівцям, які ліквідовують наслідки атак рф, щомісяця доплачуватимуть по 30 тисяч гривень

Особисті фінанси
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Поновлення програми доплат для ремонтних бригад
Поновлення програми доплат для ремонтних бригад
Кабінет Міністрів запроваджує додаткову державну допомогу для працівників, які відновлюють об’єкти критичної інфраструктури після російських атак. Протягом осінньо-зимового періоду фахівці отримуватимуть по 30 тис. грн за кожен місяць участі у відновлювальних роботах.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

Хто отримає по 30 тисяч гривень

Доплати передбачені для енергетиків, тепловиків, газовиків, працівників підприємств водопостачання та водовідведення, комунальних служб, а також залізничників.
«Саме завдяки цим людям енергосистема, житлово-комунальне господарство та залізниця працюють і зберігають стійкість. Це найменше, що держава може зробити для цих фахівців зараз», — заявив Корецький.
Виплати нараховуватимуть за кожен місяць участі у відновлювальних роботах, починаючи з листопада і до кінця опалювального сезону.
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Як уточнив перший віцепрем’єр — міністр енергетики Денис Шмигаль, державна допомога надаватиметься працівникам, залученим до ремонтних робіт на об’єктах електро-, тепло-, газо-, водопостачання та водовідведення, а також на об’єктах залізничного транспорту загального користування у період найсуворіших погодних умов — з листопада до березня.
«За ініціативи президента України Міненерго невідкладно розробило проєкт рішення щодо поновлення програми доплат для ремонтних бригад, а уряд підтримав це рішення», — зазначив Шмигаль.
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Виплати розпочнуться вже цього місяця.
Координуватимуть експериментальний проєкт Міністерство енергетики та Міністерство інфраструктури.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що президент Володимир Зеленський доручив уряду цієї осені та взимку відновити програму щомісячних доплат енергетикам і ремонтним бригадам, які відновлюють енергетичну інфраструктуру після російських обстрілів.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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