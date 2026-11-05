Порівняння середніх зарплат та податків в Україні та ЄС

Мільйони наших співгромадян на власному досвіді побачили, що ціни в супермаркетах Польщі, Чехії чи навіть Франції часто не надто вищі за українські.

Проте за схожих чеків у магазинах європейці спокійно відкладають гроші, а в українців середня зарплата вичерпується практично «під нуль».

Щоб зрозуміти, чому так відбувається, недостатньо просто переводити євро, злоті чи ліри в гривні. Головне — це купівельна спроможність: скільки базових товарів та послуг людина може дозволити собі на одну місячну зарплату «на руки».

Німеччині, Польщі, Чехії, Франції та Туреччині. Finance.ua порівняв ціни в Україні та у п’яти країнах, де опинилося найбільше українських біженців —

Заробітні плати та податки

Порівнювати доходи варто не за так званими «брудними» сумами (gross), а за тими грошима, які реально зараховуються на банківську картку після вирахування податків та соціальних внесків (netto).

В Україні середня заробітна плата станом на осінь 2026 року становить близько 31,89 тис. гривень.

Після сплати ПДФО (18%) та військового збору (5%) «чистими» працівник отримує приблизно 24,55 тис. гривень (близько 485 євро за поточним курсом 50,56 гривні за євро).

В ЄС

У більшості європейських країн система оподаткування є прогресивною: що більший дохід, то вища ставка податку. Окрім цього, відчутну частину заробітку складають відрахування на медичне та соціальне страхування.

Польща

Середня зарплата «на руки» становить орієнтовно 6,1 тис. злотих (близько 1,4 тис. євро або ~70,6 тис. гривень).

Чехія

Після сплати податків та внесків середня чиста зарплата сягає близько 36,5 тис. кронів (приблизно 1,46 тис. євро або ~73,8 тис. гривень.

Туреччина

Середня чиста заробітна плата у великих містах становить близько 50,75 тис. турецьких лір (близько 910 євро або ~46 тис. гривень).

Франція

Середня чиста зарплата після сплати всіх соціальних внесків та прибуткового податку становить близько 2,5 тис. євро (~126,4 тис. гривень). Офіційна мінімальна зарплата «чистими» (SMIC) складає ~1,43 тис. євро

Німеччина

Через складну систему податкових класів сума суттєво різниться, але середня чиста зарплата одинокого працівника без дітей становить орієнтовно 2,7 тис. євро (~136,5 тис. гривень).

Середні чисті доходи та рівень податкового навантаження