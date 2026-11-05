«Потік автівок періодично зростає в окремі дні. Зважаючи на те, що найбільш пріоритетним для людей залишається кордон з Польщею, там можуть відмічатися окремі навантаження на пункти пропуску. Традиційно люди для себе обирають три напрямки, де найбільш активно перетинають кордон і де можуть фіксуватися скупчення автівок. Це Устилуг на Волині, Краківець та Шегині на Львівщині», — сказав Демченко.
Насамперед прикордонники перевіряють закордонний паспорт. Для безвізового в’їзду він має бути біометричним і дійсним щонайменше три місяці після запланованої дати виїзду з ЄС. Для окремих країн може вимагатися більший строк дії — до шести місяців. Під час перевірки паспорт сканують, зокрема перевіряють чіп та відповідність даних і фотографії.
Якщо ви маєтезвичайний закордонний паспорт, для в’їзду в ЄС доведеться оформлювати візу.
Обов’язковий документ для в’їзду в ЄС. Поліс має покривати щонайменше 30 000 євро витрат і діяти на всій території Шенгенської зони. Це може бути поліс туристичного або медичного страхування, залежно від мети вашої поїздки.
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