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Найбільш завантажені пункти пропуску на кордоні, які краще оминати — ДПСУ

Особисті фінанси
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Найбільш завантажені пункти пропуску на кордоні, які краще оминати — ДПСУ
Найбільш завантажені пункти пропуску на кордоні, які краще оминати — ДПСУ
Найбільш активно перетинають кордон у пунктах пропуску Устилуг на Волині, Краківець та Шегині на Львівщині, тому там можуть виникати черги.
Про це сказав на брифінгу в Укрінформі речник ДПСУ Андрій.
«Потік автівок періодично зростає в окремі дні. Зважаючи на те, що найбільш пріоритетним для людей залишається кордон з Польщею, там можуть відмічатися окремі навантаження на пункти пропуску. Традиційно люди для себе обирають три напрямки, де найбільш активно перетинають кордон і де можуть фіксуватися скупчення автівок. Це Устилуг на Волині, Краківець та Шегині на Львівщині», — сказав Демченко.
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Він порадив, за можливості, користуватися й іншими пунктами пропуску, що дозволить їм швидше перетнути кордон. «Бо при навантаженні на ці три пункти пропуску, сусідні можуть мати нульову чергу.
Він нагадав, що ознайомитися зі станом завантаженості пунктів пропуску можна на сторінці західного регіонального управління у Фейсбуці, де що три години оновлюється інформація по кожному з напрямків.
Раніше ми писали, що перевіряють у 2026 році на кордоні ЄС.
Насамперед ⁣‌​​​​​​‍‌‌⁠​⁠​​‍‌‍⁠​​‍​⁠⁣прикордонники перевіряють закордонний паспорт. Для безвізового в’їзду він має бути біометричним і дійсним щонайменше три місяці після запланованої дати виїзду з ЄС. Для окремих країн може вимагатися більший строк дії — до шести місяців. Під час перевірки паспорт сканують, зокрема перевіряють чіп та відповідність даних і фотографії.
Якщо ви маєте звичайний закордонний паспорт, для в’їзду в ЄС доведеться оформлювати візу.
Обов’язковий документ для в’їзду в ЄС. Поліс має покривати щонайменше 30 000 євро витрат і діяти на всій території Шенгенської зони. Це може бути поліс туристичного або медичного страхування, залежно від мети вашої поїздки.
До речі оформити стархування можна тут. До -20% дешевше — порівняйте пропозиції страхових компаній та оформіть поліс Зелена карта онлайн для поїздок за кордон на авто за 5 хвилин.
За матеріалами:
Finance.ua
Подорожі
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