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Black Friday: як захистити свої права як споживача

Особисті фінанси
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Black Friday: як захистити свої права як споживача
Black Friday: як захистити свої права як споживача
Акції та сезон великих розпродажів, зокрема Black Friday, часто супроводжуються вигідними пропозиціями.
Однак навіть під час розпродажів споживач має законні права, які не можуть бути обмежені «спеціальними умовами» акції. Про це попереджає Державна споживча служба.

Що каже Закон

Згідно із Законом України «Про захист прав споживачів»:
  • інформація про акцію, знижку та остаточну ціну товару повинна бути правдивою та зрозумілою;
  • заборонено штучно завищувати «первісну» ціну для імітації більшої знижки;
  • ціни товарів, що підлягають розпродажу, мають бути меншими від їх звичайної ціни;
  • реклама розпродажів не повинна вводити в оману щодо наявності товару, розміру знижки або умов купівлі.
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Якщо ви придбали товар зі знижкою

  • права на обмін, повернення або гарантійний ремонт зберігаються так само, як і на товар за повною ціною;
  • напис «акційний товар поверненню не підлягає» є неправомірним;
  • при заказі через інтернет діють правила дистанційної торгівлі — ви можете повернути товар протягом 14 днів, якщо він не входить до переліку виключень.
У разі порушень ви можете звернутися до територіального органу Держпродспоживслужби у своєму регіоні.
«Обираючи покупки під час розпродажів, пам’ятайте: вигідна ціна — не привід відмовлятись від своїх прав» — нагадує Держспоживслужба.
Раніше ми писали, як не стати жертвою інтернет-шахраїв під час розпродажів. У період великих розпродажів зростає ризик стати жертвою інтернет-шахраїв. Понад 90% українців особисто стикалися зі зловмисниками або чули про подібні випадки від знайомих.
Під час Чорної п’ятниці магазини справді пропонують значні знижки, однак надто низька ціна може бути ознакою шахрайства або продажу підробленого товару.
Нагадаємо минулого року третина покупців витратила від 1 000 до 4 000 грн, а 13,5% придбали товарів на понад 20 000 грн. Найактивніше купували українці, які заробляють 20 000−30 000 грн (33%), далі споживачі з доходом 10 000−20 000 грн (25%) та до 10 000 грн (23%). Лише кожен п’ятий опитаний мав заробіток понад 50 000 грн.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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