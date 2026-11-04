Знищене житло: як змінилася плата за землю

23 жовтня 2026 року набув чинності Закон України № 4903-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, та оподаткування таких доходів».

Згідно з яким врегульовано питання справляння у 2026 році плати за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) за земельні ділянки, на яких розташовані об’єкти житлової та/або нежитлової нерухомості, знищені внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією рф.

Про що йдеться

За вказані земельні ділянки плата за землю не справляється починаючи з 1 січня 2026 року за умови, що дані про знищення об’єктів нерухомості та дані про земельні ділянки, на яких вони були розташовані, внесені до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією рф проти України

Звільнення від справляння плати за землю запроваджується в межах площ земельних ділянок, визначених підпунктом 69.142, дія якого обмежується:

для фізичних осіб — власників об’єктів житлової нерухомості, зазначених в абзаці першому цього підпункту:

у селах — не більш як 0,25 гектара,

у селищах — не більш як 0,15 гектара,

у містах — не більш як 0,1 гектара;

Для фізичних та юридичних осіб — власників об’єктів нежитлової нерухомості, зазначених в абзаці першому цього підпункту, та юридичних осіб — власників об’єктів житлової нерухомості, зазначених в абзаці першому цього підпункту:

100 відсотків площі земельної ділянки — у разі якщо загальна площа об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості, зазначеного в абзаці першому цього підпункту, дорівнює або перевищує одну третину загальної площі земельної ділянки, на якій був розташований такий об’єкт нерухомого майна;

50 відсотків площі земельної ділянки — у разі якщо загальна площа об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості, зазначеного в абзаці першому цього підпункту, не перевищує одну третину загальної площі земельної ділянки, на якій був розташований такий об’єкт нерухомого майна.

Плата за землю не нараховується і не сплачується за період

Починаючи з 1 числа місяця, на який припадає дата знищення нерухомого майна, згідно з Реєстром майна, до останнього числа місяця, у якому зареєстровано речове право на новозбудований на такій земельній ділянці об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяження, або до останнього числа місяця, в якому припинено або скасовано воєнний стан в Україні.

Коригування плати

Платники плати за землю, які до дати набрання чинності Законом відповідно до пункту 286.2 статті 286 Кодексу задекларували податкові зобов’язання з плати за землю за вказані земельні ділянки, мають право відкоригувати нараховані податкові зобов’язання з плати за землю за період, починаючи з першого числа місяця, на який припадає дата знищення нерухомого майна, згідно з Реєстром майна, шляхом подання в порядку, визначеному цим Кодексом, уточнюючих податкових декларацій.

Раніше ми писали , що очікування компенсації за пошкоджене чи знищене житло може затягнутися, однак розгляд заяви не може тривати безкінечно. Адже закон визначає строки, у які комісія має розглянути заяву та ухвалити рішення.

За загальним правилом, заяву на компенсацію мають розглянути протягом 30 календарних днів. Відлік починається з дня подання заяви. Якщо її подали до створення відповідної комісії, строк рахують від дати її утворення.