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Скільки орендодавців дозволяють жити із тваринами (дослідження)

Особисті фінанси
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Фото ШІ створено finance.ua
Фото ШІ створено finance.ua
89% орендодавців звертають увагу на наявність домашніх тварин у претендентів на довгострокову оренду житла.
А 65% пошукачів відмовляли в оренді через наявність домашніх тварин. Про це свідчать дані дослідження OLX Нерухомість.

Майже половина орендарів житла має тварин

Результати опитування свідчать про те:
  • 48% респондентів мають досвід оренди житла з домашніми улюбленцями.
  • серед них: 24% винаймали помешкання з котами,
  • 14% — з собаками та 11% — з іншими тваринами.
Попри це, пошук pet-friendly помешкання залишається викликом для багатьох. Так, 73% тих, хто шукав житло з тваринами, стикалися з труднощами: для 26% пошук був дуже складним, ще 47% зазначили про певні перешкоди. Лише 17% відзначили пошук не дуже складним, а 8% — легким.
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Важливу роль тут відіграє взаємодія між пошукачами, рієлторами та власниками помешкань. За результатами опитування, 27% орендарів зазначили, що рієлтор повністю допоміг їм знайти житло, а ще 34% — частково. Водночас 20% не отримали допомоги, а 19% шукали житло самостійно.
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Серед труднощів у взаємодії з рієлторами пошукачі відзначили такі: не вдалося переконати власника дозволити проживання з твариною (36%), перемовини з власниками не велися (40%), бракувало аргументів або досвіду в таких розмовах (15%).
«Пошук житла з домашніми тваринами потребує узгодження очікувань усіх сторін. Для орендарів важливо знайти помешкання, де будуть готові прийняти їх разом із тваринами, а для власників — розуміти, як буде організовано проживання та відповідальність у разі пошкодження майна. У цій ситуації рієлтори можуть допомогти сторонам обговорити умови й знайти рішення, яке враховуватиме інтереси обох сторін», — коментує Оксана Остапчук, керівниця напрямку OLX Нерухомість.

Наявність тварин — не обовʼязково пошкоджене майно

Побоювання щодо стану квартири після проживання з тваринами можуть вплинути на рішення орендодавця. Водночас результати дослідження свідчать, що такий досвід не завжди пов’язаний із пошкодженнями: 47% опитаних, які орендували житло з тваринами, зазначили, що таких ситуацій у них не було. Про незначні пошкодження повідомили 44%, а про серйозні — лише 9%.
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Якщо пошкодження все ж траплялися, сторони найчастіше вирішували ситуацію ремонтом або заміною речей. Так, 34% опитаних частково ремонтували або замінювали пошкоджене майно, 29% повністю замінювали пошкоджені речі, а 23% компенсували збитки. Витрати покривалися коштом застави в 11% респондентів і лише 3% зазначили, що власник не вимагав компенсації.
«Щоб уникнути непорозумінь та проблем у майбутньому, пошукачам обовʼязково потрібно повідомляти орендодавця про наявність домашнього улюбленця, обговорювати умови проживання та фіксувати домовленості в договорі оренди. Власникам, зі свого боку, доцільно чітко зазначати в оголошеннях, чи готові вони здавати житло людям із тваринами. Наприклад, ставлячи відповідний фільтр», — зазначає Оксана Остапчук, керівниця напрямку OLX Нерухомість.
Раніше ми писали, якщо власник квартири заходить до орендарів без дозволу — чи можна так робити читайте тут.
Водночас напередодні зими українці дедалі частіше розглядають будинки для переїзду. Найдорожча оренда будинків серед регіонів України — у Київській області, водночас найбільше зростання попиту зафіксовано у західних областях.
Попри високі медіанні ціни, у вересні 2026 року спостерігається зростання попиту в західних областях. Найбільше зростання порівняно з минулим роком зафіксовано в Чернівецькій області: +163%.
Наступні за показниками зростання попиту: Закарпатська та Івано-Франківська області. У Закарпатській кількість охочих орендувати будинок зросла на 110% за рік, а в Івано-Франківській — на 105%.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Оренда житла
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