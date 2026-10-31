Скільки орендодавців дозволяють жити із тваринами (дослідження)

89% орендодавців звертають увагу на наявність домашніх тварин у претендентів на довгострокову оренду житла.

відмовляли в оренді через наявність домашніх тварин. Про це свідчать дані дослідження А 65% пошукачівв оренді через наявність домашніх тварин. Про це свідчать дані дослідження OLX Нерухомість

Майже половина орендарів житла має тварин

Результати опитування свідчать про те:

48% респондентів мають досвід оренди житла з домашніми улюбленцями.

серед них: 24% винаймали помешкання з котами,

14% — з собаками та 11% — з іншими тваринами.

Попри це, пошук pet-friendly помешкання залишається викликом для багатьох. Так, 73% тих, хто шукав житло з тваринами, стикалися з труднощами: для 26% пошук був дуже складним, ще 47% зазначили про певні перешкоди. Лише 17% відзначили пошук не дуже складним, а 8% — легким.

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Важливу роль тут відіграє взаємодія між пошукачами, рієлторами та власниками помешкань. За результатами опитування, 27% орендарів зазначили, що рієлтор повністю допоміг їм знайти житло, а ще 34% — частково. Водночас 20% не отримали допомоги, а 19% шукали житло самостійно.

Серед труднощів у взаємодії з рієлторами пошукачі відзначили такі: не вдалося переконати власника дозволити проживання з твариною (36%), перемовини з власниками не велися (40%), бракувало аргументів або досвіду в таких розмовах (15%).

«Пошук житла з домашніми тваринами потребує узгодження очікувань усіх сторін. Для орендарів важливо знайти помешкання, де будуть готові прийняти їх разом із тваринами, а для власників — розуміти, як буде організовано проживання та відповідальність у разі пошкодження майна. У цій ситуації рієлтори можуть допомогти сторонам обговорити умови й знайти рішення, яке враховуватиме інтереси обох сторін», — коментує Оксана Остапчук, керівниця напрямку OLX Нерухомість.

Наявність тварин — не обовʼязково пошкоджене майно

Побоювання щодо стану квартири після проживання з тваринами можуть вплинути на рішення орендодавця. Водночас результати дослідження свідчать, що такий досвід не завжди пов’язаний із пошкодженнями: 47% опитаних, які орендували житло з тваринами, зазначили, що таких ситуацій у них не було. Про незначні пошкодження повідомили 44%, а про серйозні — лише 9%.

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Якщо пошкодження все ж траплялися, сторони найчастіше вирішували ситуацію ремонтом або заміною речей. Так, 34% опитаних частково ремонтували або замінювали пошкоджене майно, 29% повністю замінювали пошкоджені речі, а 23% компенсували збитки. Витрати покривалися коштом застави в 11% респондентів і лише 3% зазначили, що власник не вимагав компенсації.

«Щоб уникнути непорозумінь та проблем у майбутньому, пошукачам обовʼязково потрібно повідомляти орендодавця про наявність домашнього улюбленця, обговорювати умови проживання та фіксувати домовленості в договорі оренди. Власникам, зі свого боку, доцільно чітко зазначати в оголошеннях, чи готові вони здавати житло людям із тваринами. Наприклад, ставлячи відповідний фільтр», — зазначає Оксана Остапчук, керівниця напрямку OLX Нерухомість.

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