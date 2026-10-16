Власник квартири заходить до орендарів без дозволу: чи можна так

В Україні власник квартири не має необмеженого права заходити до житла, яке здає в оренду, без погодження з наймачем, навіть якщо має власні ключі, адже Конституція та Цивільний кодекс гарантують недоторканність житла людям, які законно в ньому проживають.

Планові відвідування потрібно узгоджувати відповідно до договору, а незаконне проникнення без згоди орендаря за певних обставин може спричинити кримінальну відповідальність за статтею 162 Кримінального кодексу України.

OBOZ.UA з’ясував, що насправді потрібно знати українцям. Правила таких відносин визначаються Конституцією України, Цивільним кодексом та умовами укладеного між сторонами договору.

Без попередження

Насамперед українське законодавство розмежовує право власності на нерухомість і право користування житлом. Відповідно до статті 317 Цивільного кодексу України, власнику належать права володіння, користування та розпоряджання своїм майном. Він може самостійно вирішувати, як використовувати квартиру, зокрема передавати її в оренду.

Однак після укладення договору найму житла виникають окремі правовідносини. Згідно зі статтею 810 Цивільного кодексу, за договором найму житла одна сторона — власник передає або зобов’язується передати іншій стороні житло для проживання на певний строк за плату.

Отже, на час дії договору наймач отримує законні підстави проживати у квартирі та користуватися нею відповідно до погоджених умов. Водночас, стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла. Зазначається, що ця гарантія поширюється не лише на власників нерухомості, а й на осіб, які законно користуються відповідним помешканням.

Аналогічний принцип закріплений у статті 311 Цивільного кодексу України, яка передбачає право фізичної особи на недоторканність житла. Таким чином, сам факт володіння квартирою не надає орендодавцю необмеженого права заходити до неї в будь-який час без погодження з наймачем.

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