0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Власник квартири заходить до орендарів без дозволу: чи можна так

Нерухомість
9
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
Власник квартири заходить до орендарів без дозволу: чи можна так
Власник квартири заходить до орендарів без дозволу: чи можна так
В Україні власник квартири не має необмеженого права заходити до житла, яке здає в оренду, без погодження з наймачем, навіть якщо має власні ключі, адже Конституція та Цивільний кодекс гарантують недоторканність житла людям, які законно в ньому проживають.
Планові відвідування потрібно узгоджувати відповідно до договору, а незаконне проникнення без згоди орендаря за певних обставин може спричинити кримінальну відповідальність за статтею 162 Кримінального кодексу України.
OBOZ.UA з’ясував, що насправді потрібно знати українцям. Правила таких відносин визначаються Конституцією України, Цивільним кодексом та умовами укладеного між сторонами договору.

Без попередження

Насамперед українське законодавство розмежовує право власності на нерухомість і право користування житлом. Відповідно до статті 317 Цивільного кодексу України, власнику належать права володіння, користування та розпоряджання своїм майном. Він може самостійно вирішувати, як використовувати квартиру, зокрема передавати її в оренду.
Однак після укладення договору найму житла виникають окремі правовідносини. Згідно зі статтею 810 Цивільного кодексу, за договором найму житла одна сторона — власник передає або зобов’язується передати іншій стороні житло для проживання на певний строк за плату.
Читайте також
Отже, на час дії договору наймач отримує законні підстави проживати у квартирі та користуватися нею відповідно до погоджених умов. Водночас, стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла. Зазначається, що ця гарантія поширюється не лише на власників нерухомості, а й на осіб, які законно користуються відповідним помешканням.
Аналогічний принцип закріплений у статті 311 Цивільного кодексу України, яка передбачає право фізичної особи на недоторканність житла. Таким чином, сам факт володіння квартирою не надає орендодавцю необмеженого права заходити до неї в будь-який час без погодження з наймачем.
Читайте також
Навіть якщо власник має запасні ключі, це не означає, що він може користуватися ними на власний розсуд, ігноруючи права людей, які проживають у квартирі. При цьому важливе значення мають умови договору оренди, у якому сторони можуть заздалегідь визначити порядок відвідування житла.
За матеріалами:
Обозреватель
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems