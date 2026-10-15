Іпотека в Німеччині: про що варто подумати іноземцям

Вибір між орендою та купівлею житла залежить не лише від фінансів.

У 2026 році ситуація на ринку житла в Німеччині залишається неоднозначною. З одного боку, ставки за іпотекою перевищують 4% річних, а оренда в багатьох містах продовжує дорожчати. З іншого, у багатьох регіонах ціни на житло зростають уже не так швидко, як раніше.

Тому іноземцям, які прожили в Німеччині кілька років, варто замислитися: продовжувати орендувати житло чи вже час купувати власне? Перед ухваленням рішення потрібно відповісти на сім запитань, повідомляє Ausnews.

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Чи плануєте надовго залишитися в Німеччині

Багато німців купують житло з розрахунком на те, що проживуть у тому самому регіоні десятки років. В іноземців ситуація часто інша: вони можуть згодом переїхати до іншої країни, отримати пропозицію про переведення на роботу або повернутися на батьківщину.

Це важливо, адже під час купівлі нерухомості в Німеччині доводиться одразу нести значні додаткові витрати. Щоб їх компенсувати, можуть знадобитися роки.

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Якщо продати житло надто швидко, через ці витрати можна зазнати збитків або принаймні втратити значну частину потенційного прибутку.

Тривалість проживання важлива й з іншої причини. За даними Інституту Пестеля, до 35 років власне житло має менш ніж третина жителів Німеччини.

Дослідники зазначають, що людям, які не придбали житло приблизно до 45 років, згодом стає дедалі складніше зробити це, покладаючись лише на зарплату. Причина проста: до виходу на пенсію залишається менше часу, щоб виплатити іпотеку.

Чи вистачить грошей на додаткові витрати

Люди, які вперше купують житло, часто дивуються, наскільки ціна в оголошенні відрізняється від суми, яку доведеться заплатити насправді.

Наприклад, на сайті ImmobilienScout24 можна знайти двокімнатну квартиру в гамбурзькому районі Вінтергуде, яку зараз продають за 449 000 євро. Проте в тому самому оголошенні зазначено, що з урахуванням усіх зборів і податків загальна вартість купівлі становитиме майже 499 000 євро.

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Зокрема, приблизно 24 700 євро доведеться сплатити як податок на придбання нерухомості (Grunderwerbsteuer), трохи більше ніж 16 000 євро комісію рієлтору, близько 6 700 євро коштуватимуть послуги нотаріуса, а ще приблизно 2 200 євро потрібно буде заплатити за внесення запису до земельного реєстру Німеччини (Grundbuch).

Скільки коштуватиме утримання житла щомісяця

Одна з найпоширеніших помилок — безпосередньо порівнювати орендну плату з щомісячним платежем за іпотекою.

Коли людина орендує житло, багато витрат залишаються для неї непомітними. Власнику ж потрібно заздалегідь відкладати гроші на утримання нерухомості, ремонт і масштабні оновлення будинку, які можуть знадобитися через кілька років.

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Тим, хто купує квартиру, варто також уважно вивчити розмір щомісячного платежу Hausgeld. Ці кошти спрямовують на утримання спільних приміщень і частин будинку, а також на управління ними. Залежно від будинку та квартири такий платіж може становити кілька сотень євро на місяць.

Не варто розраховувати й на те, що житло обов’язково подорожчає і купівля зрештою окупиться. У деяких частинах Німеччини ціни справді знову зростають. Однак дослідники дедалі частіше наголошують, що ситуація на ринку нерухомості відрізнятиметься залежно від регіону. У деяких районах у найближчі роки ціни зростатимуть повільніше або взагалі перестануть підвищуватися.

Наскільки легко буде отримати іпотечний кредит

Іноземці можуть оформити іпотеку в Німеччині, проте деякі банки обережніше ставляться до заявників, які мають лише тимчасовий дозвіл на проживання. Людям із постійним дозволом на проживання та громадянам країн ЄС зазвичай простіше отримати кредит.

Водночас банки стали обережнішими щодо всіх позичальників. За даними Бундесбанку, люди рідше звертаються по іпотеку, а банки посилили вимоги через подорожчання кредитів.

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Дедалі більше значення має й енергоспоживання житла. Банки уважніше оцінюють стан будинку або квартири та можуть неохоче кредитувати придбання нерухомості, яка погано утримує тепло й потребує значних витрат на енергію.

Отже, вирішальними є не лише ваші доходи та заощадження. Отримати кредит на добре відремонтовану квартиру з високим класом енергоефективності може бути простіше, ніж на дешевше житло, яке через кілька років, імовірно, потребуватиме значних вкладень.

Іноземцям також варто розуміти, як працює німецька іпотека. У багатьох випадках процентну ставку фіксують на визначений період, часто на 10 років. Проте це не означає, що за цей час кредит буде повністю погашено. Тому потрібно враховувати не лише поточну ставку, а й те, що станеться після завершення періоду її фіксації.

Що відбувається на місцевому ринку нерухомості

Нещодавні дослідження ринку житла показали важливу особливість: єдиного ринку нерухомості в Німеччині немає, у кожному регіоні своя ситуація.

Наприклад, у Гамбурзі ціни на оренду житла в нових оголошеннях від початку року зросли майже на 5%, тоді як у Берліні темпи їхнього зростання суттєво сповільнилися. Мюнхен залишається найдорожчим серед великих міст Німеччини для орендарів, а в таких містах, як Дортмунд і Дуйсбург, оренда коштує значно дешевше.

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Те саме відбувається і з цінами на купівлю житла.

Дослідники дедалі частіше зазначають, що у великих містах і регіонах із сильною економікою ціни, найімовірніше, залишатимуться відносно стабільними. Натомість у регіонах зі слабшою економікою вони можуть перестати зростати або навіть знизитися через демографічні зміни та скорочення кількості охочих купити житло.

Тому купівля квартири в Мюнхені та придбання будинку, наприклад, у сільській місцевості, звідки виїжджають люди, — це принципово різні ситуації.

Як змінюватиметься орендна плата

Люди часто зосереджуються лише на ризиках, пов’язаних із купівлею житла. Проте оренда також має свої ризики: ті, хто продовжує орендувати, залежать від того, наскільки зростатиме плата в майбутньому. До того ж знайти орендоване житло складно через велику кількість охочих.

У багатьох регіонах Німеччини досі відчувається значний дефіцит житла. Кількість дозволів на будівництво знову почала зростати, проте готових будинків і квартир, які можна здавати в оренду, усе ще недостатньо. Аналітики зазначають, що обсяги будівництва помітно відстають від потреб країни.

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Водночас попит на оренду залишається високим. За даними порталу нерухомості Immowelt, цього року він продовжує зростати. Одна з причин — подорожчання іпотеки: частина людей, які могли б придбати власне житло, поки відмовляється від цієї ідеї та залишається орендарями. Тому багато фахівців не очікують, що найближчим часом оренда перестане дорожчати.

Що для вас важливіше: гнучкість зараз чи стабільність у майбутньому

Вибір між орендою та купівлею житла залежить не лише від фінансів.