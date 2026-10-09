Скільки коштує оренда житла в Німеччині

Оренда житла в Німеччині у 2026 році продовжує дорожчати, але темпи зростання суттєво відрізняються залежно від міста. Найшвидше ціни підвищуються в Гамбурзі та Франкфурті, тоді як у Берліні зростання сповільнилося.

Про це повідомляє Ausnews.

Скільки коштує оренда житла

Знайти орендне житло у великих містах Німеччини, як і раніше, непросто. Водночас користувачі порталу Immowelt дедалі частіше цікавляться саме орендою, а не купівлею житла.

Із січня до серпня 2026 року на запити щодо оренди припало 81,7% усіх звернень. За аналогічний період минулого року цей показник становив 80,6%.

Однією з причин такого попиту є висока вартість житлових кредитів. Через дорогі кредити багатьом людям складно придбати квартиру або будинок.

Від початку року оренда квартир у вже збудованих будинках, тобто не в новобудовах, у середньому по Німеччині подорожчала на 2,1%. Тепер середня вартість становить 10,83 євро за квадратний метр.

Що відбувається з цінами на оренду в Берліні

У Берліні темпи подорожчання оренди з початку року сповільнилися. До цього ціни в столиці кілька років поспіль зростали значно швидше.

Від початку 2026 року оренда в Берліні подорожчала на 1,8%. Середня вартість квадратного метра тепер становить 14,63 євро.

Серед 15 найбільших міст Німеччини повільніше ціни зростали лише в Лейпцигу, там оренда подорожчала на 1,3%. За аналогічний період минулого року в Берліні зростання становило 4,4%.

Попри сповільнення темпів, Берлін залишається одним із найдорожчих міст для орендарів. Столиця посідає четверте місце за вартістю оренди. Водночас до Берліна стало переїжджати менше людей, тому кількість потенційних орендарів збільшується не так швидко.

За даними Статистичного управління Берліна-Бранденбурга, у 2025 році до Берліна приїхало майже на 19 700 людей більше, ніж виїхало з міста. Це на 27% менше, ніж роком раніше.

В околицях Берліна кількість жителів, навпаки, продовжувала поступово зростати. Це позначилося і на вартості оренди: у передмістях столиці ціни також підвищуються.

Водночас знайти житло в самому Берліні залишається складно. Ціни зростають повільніше, але залишаються високими.

Гамбург і Франкфурт лідирують за темпами зростання цін

У Гамбурзі та Франкфурті ціни в оголошеннях про оренду зростають значно швидше. Гамбург посів перше місце за темпами подорожчання серед усіх міст, які досліджували автори звіту.

Від початку року оренда в Гамбурзі подорожчала на 4,8%. Середня вартість квадратного метра тепер становить 13,98 євро. На другому місці Франкфурт. Там ціни зросли на 4,7% до 17,12 євро за квадратний метр.

В обох містах останнім часом скоротилися обсяги будівництва нового житла. У Гамбурзі у 2025 році завершили будівництво та здали 5 976 квартир. Це приблизно на 28% менше, ніж роком раніше.

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У Франкфурті, за даними міського статистичного порталу, кількість нових квартир скоротилася на 9% до 3684.

Найдорожчим містом для орендарів серед 15 найбільших міст Німеччини залишається Мюнхен. У столиці Баварії ціни в оголошеннях зросли на 2,8%, а середня вартість квадратного метра досягла 21,65 євро. Це приблизно на 4,50 євро більше, ніж у Франкфурті, який посідає друге місце за вартістю оренди.

Як змінилися ціни в Кельні, Бремені та Дрездені

У Бремені та Дрездені ціни в оголошеннях про оренду зростали швидше, ніж у середньому у великих містах. В обох містах оренда подорожчала на 3,4%.

У Кельні ціни зросли на 3,1%, а в Нюрнберзі на 3%.

Водночас у Кельні темпи зростання також сповільнилися. За аналогічний період минулого року оренда там подорожчала на 9,7%, тоді як у 2026 році зростання становило 3,1%.

У 2025 році в Кельні завершили будівництво та здали 4623 нові квартири. Це найбільший показник щонайменше за останні 10 років.

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За оцінками експертів, завдяки цьому пропозиція житла на ринку збільшилася, що може сприяти повільнішому зростанню цін.

Помірнішими темпами оренда дорожчала також у Дортмунді на 2,1%, а в Дюссельдорфі та Штутгарті на 2,4% в обох містах.

Найдешевше серед 15 досліджених міст орендувати житло, як і раніше, можна в Дуйсбурзі та Дортмунді. У Дуйсбурзі середня вартість квадратного метра становить 7,60 євро, а в Дортмунді — 8,34 євро.

Чи продовжить дорожчати оренда в Німеччині

В Immowelt зазначають, що в деяких великих містах темпи зростання цін справді сповільнилися. Водночас ситуація на ринку оренди житла в Німеччині залишається складною.