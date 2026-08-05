Оренда в Німеччині дорожчає: 60% орендарів витрачають понад третину доходу Сьогодні 19:02 — Особисті фінанси

Висока вартість житла впливає не лише на домогосподарства, а й на ринок праці

Вартість оренди житла в Німеччині створює дедалі більше фінансове навантаження для орендарів. Близько 60% із них витрачають на житло понад третину свого доходу, а майже половина має труднощі з оплатою поточних витрат.

Про це пише Ausnews.de.

Лише третина жителів Німеччини може без проблем оплачувати житло. За рік цей показник скоротився на 10%.

Орендарі витрачають дедалі більшу частину доходів на житло

Згідно з наведеними в матеріалі даними, 60% орендарів витрачають на оренду понад третину свого доходу, а майже третина — понад 40%.

Експерти Deutsche Bank звертають увагу на зростання розриву між власниками житла та орендарями. Майже половина орендарів хотіли б придбати власне житло, однак для 45,8% із них основним способом отримати його залишається спадщина.

При цьому придбання будинку залишається фінансово доступним переважно для людей із високими доходами. У матеріалі зазначається, що для купівлі житла може знадобитися річний дохід близько €80 тисяч.

Висока вартість житла впливає не лише на домогосподарства, а й на ринок праці. Працівники можуть обирати роботодавців у регіонах, де витрати на проживання нижчі.

Оренда може вплинути на фінансове становище пенсіонерів

Майже половина населення Німеччини не володіє нерухомістю. Для нинішнього покоління орендарів це може означати відсутність власного житла після виходу на пенсію та необхідність продовжувати витрачати частину доходу на оренду.

Які заходи пропонують для розв’язання проблеми

Серед заходів, які пропонують для покращення ситуації на ринку житла:

будівництво доступного житла — щонайменше 320 тисяч квартир на рік;

спрощення та прискорення бюрократичних процедур для забудовників;

фінансові інструменти підтримки молодих сімей і середнього класу;

податкова реформа для стимулювання будівництва та обмеження спекуляцій на ринку нерухомості.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що в Німеччині майже кожен сьомий працівник не має професійної освіти, тоді як бізнес дедалі гостріше відчуває нестачу кваліфікованих кадрів. Особливо помітною ця проблема є серед мігрантів. За даними дослідження, кількість працівників без професійної освіти в Німеччині зросла з 3,76 млн у 2017 році до 4,57 млн.

Також ми писали , що середнім класом у Німеччині вважаються ті, хто заробляє від 32 400 до 74 400 євро на рік. Станом на квітень 2025 року близько двох третин штатних працівників (включно з державними службовцями та військовими) отримували від 2700 до 5700 євро на місяць без урахування бонусів і надбавок. Медіанна зарплата становить трохи більше ніж 4100 євро на місяць (49 200 євро на рік). Це означає, що половина працівників отримує більше цієї суми, а інша половина — менше.

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