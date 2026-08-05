Хто може отримувати надбавки до пенсії від 500 до 1000 грн (таблиця) Сьогодні 14:05 — Особисті фінанси

Хто може отримувати надбавки до пенсії від 500 до 1000 грн (таблиця)

Окремим громадянам можуть виполачувати додаткові суми до пенсії.

Про це пише Пенсійний Фонд України.

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Причини добавок: за здійснення визначного геройського вчинку або визначного трудового досягнення до пенсії, на яку особа має право згідно із законодавством (до пенсій за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника або за вислугу років) на постійній основі встановлюється пенсія за особливі заслуги перед Україною у вигляді надбавки.

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Згідно зі статтею 1 Закону пенсія за особливі заслуги встановлюється:

1) Героям України, особам, нагородженим орденом Героїв Небесної Сотні, чотирма і більше орденами України після проголошення незалежності України, особам, відзначеним почесним званням України «народний» після проголошення незалежності України;

2) ветеранам війни, які після проголошення незалежності України нагороджені орденом за особисту мужність (особистий внесок), виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України;

3) видатним спортсменам — переможцям Олімпійських та Паралімпійських ігор, Всесвітніх ігор глухих, чемпіонам і рекордсменам світу та Європи;

4) космонавтам, які здійснили політ у космос, членам льотно-випробувальних екіпажів літаків;

5) особам, відзначеним почесним званням України «заслужений», державною премією України, нагородженим одним із орденів України;

6) матерям, які народили п’ять і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку. Якщо у разі смерті матері або позбавлення її батьківських прав виховання дітей до зазначеного віку здійснювалося батьком, право на пенсію за особливі заслуги надається батьку. При цьому враховуються діти, усиновлені в установленому законом порядку;

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7) особам, яких відповідно до Закону України «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті» визнано борцями за незалежність України у XX столітті та відповідно до Закону України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917−1991 років» реабілітовано, із числа тих, яких за політичними або релігійними мотивами було піддано репресіям у формі (формах) позбавлення волі (ув'язнення) чи примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу за рішенням позасудового або іншого репресивного органу.

Розміри

Законом України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» визначено прожитковий мінімум для зазначеної категорії осіб на рівні 2595 грн.

У зв’язку з цим органами Пенсійного фонду України з 1 січня 2026 року в автоматичному режимі проведено перерахунок пенсій за особливі заслуги.

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Раніше писали , що станом на 1 липня пенсійні виплати в Україні отримують 9,98 млн громадян. Від початку року кількість пенсіонерів зменшилася на 190,5 тисяч осіб. Розмір середньої пенсії становить 7 273 грн, водночас кожен четвертий пенсіонер живе на виплату близько 3,5 тис. грн.

Середній розмір пенсії в Україні наразі становить 7 273 грн (близько $163).

Майже третина всіх пенсіонерів (3,2 млн) отримує виплати, більшу за середню по країні — понад 7 тис. грн. Із них півмільйона мають пенсію понад 20 тис. грн.

Нагадаємо, Finance.ua створив путівник , який допоможе людям пенсійного віку отримувати максимум допомоги від держави: від вікових надбавок до безкоштовних ліків та субсидій.

Цей матеріал створено в межах проєкту Інститутом масової інформації за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів. Зміст публікації не відображає офіційну позицію ІМІ та Королівства Нідерланди.

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