Де заробити завдяки штучному інтелекту — вакансії Сьогодні 12:04 — Особисті фінанси

Робота з ШІ

Попит на спеціалістів, які вміють працювати зі штучним інтелектом, стрімко зростає. Такі вакансії відкривають не лише ІТ-компанії, а й роботодавці в інших сферах, зазначають у work.ua. Розповідаємо, де сьогодні можна знайти роботу завдяки навичкам роботи з ШІ.

1. AI Platform Architect до ДТЕК

📍 Київ, гібридний формат

Фахівець визначатиме цільову архітектуру корпоративної AI-платформи: від інфраструктури, моделей та інструментів до вимог щодо даних, безпеки й контролю витрат. Також оцінюватиме AI-ініціативи та відповідатиме за масштабування рішень від пілота до використання в усій групі компаній.

Шукають кандидата з досвідом побудови AI/ML-рішень від 5 років і роботи на посаді Solution Architect або Tech Lead — від 2 років. Потрібні знання хмарної архітектури, GenAI, Python, SQL та MLOps/LLMOps. Серед бенефітів — медичне страхування, психологічна підтримка та професійне навчання.

2−4. Три вакансії до Vodafone Україна

📍 Київ, гібридний формат

Стажер/-ка автоматизуватиме фінансові бізнес-процеси: писатиме Python-скрипти, тестуватиме RPA-рішення, працюватиме з базами даних та інтегруватиме AI/LLM-інструменти через API. Вакансія відкрита для студентів 4−6 курсів і випускників 2026 року зі знанням Python, основ SQL та англійською на рівні B1.

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На кандидатів чекає шестимісячне оплачуване стажування, робота з реальними завданнями й підтримка професійних кураторів. Також можна розвиватися в напрямах Python, RPA, AI/LLM, ETL та автоматизації даних.

📍 Київ

Фахівець розвиватиме AI-продукти для внутрішніх і зовнішніх користувачів: формуватиме вимоги та roadmap, перевірятиме гіпотези, проводитиме дослідження ринку й готуватиме продукти до запуску. Шукають кандидата з досвідом роботи Product Manager або Product Owner від 3 років і практикою створення AI-продуктів.

Серед бенефітів — гнучкий графік і віддалені робочі дні, 31 день відпустки, медичне страхування, безкоштовний мобільний зв’язок, професійне навчання та бронювання.

📍 Дніпро, гібридний формат

Координатор долучиться до запуску AI Hub на базі Дніпровського кампусу Американського університету — стратегічної ініціативи, покликаної стати центром розвитку AI-екосистеми в Україні. Для цієї ролі важливі розуміння сучасного AI-ринку й технологічних трендів або сильний інтерес до сфери штучного інтелекту та інновацій.

Серед вимог — досвід координації проєктів або партнерських ініціатив від 2 років, уміння працювати з великою кількістю учасників та англійська на рівні Upper-Intermediate.

5. AI Video Creator до AntiSchool Online

📍 Дистанційно

💰 Орієнтовно 50 000 грн, залежить від обсягу

Фахівець створюватиме цілісні відео за готовими сценаріями й референсами: генеруватиме сцени, персонажів, анімації та ефекти за допомогою AI, а потім збиратиме їх у завершені ролики. Потрібен практичний досвід роботи з AI-інструментами та вміння створювати не лише окремі кадри, а й послідовні сцени.

📍 Дистанційно

Компанія шукає backend-розробника для створення продуктових рішень із використанням AI. Серед завдань — інтеграція LLM API, робота з промптами, embeddings, семантичним пошуком і RAG, а також контроль стабільності та безпеки AI-інтеграцій.

Очікують досвід backend-розробки від 2 років, знання Python/Django та практичний досвід інтеграції LLM у продукційні системи. Серед переваг — гнучкий графік і Benefit Cafe: квартальний бюджет на спорт, навчання, психолога, техніку для роботи чи інші потреби.

7. Заступник, заступниця директора, директорки департаменту ШІ та інновацій до Національної суспільної телерадіокомпанії України

📍 Київ, гібридний формат

На цій посаді потрібно буде координувати технічну команду та керувати запуском інноваційних проєктів — від MVP і тестування до інтеграції в роботу Суспільного. Також серед завдань — контролювати терміни, оцінювати ефективність AI-інструментів і виявляти ризики.

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Шукають кандидата/-ку з керівним досвідом від 5 років, практикою управління IT- або трансформаційними проєктами та застосування AI-інструментів. Важливі навички prompt engineering і англійська на рівні B2.

📍 Київ

Роботодавець у пошуках менеджера, який сформує стратегію розвитку AI-напряму, побудує roadmap продуктів та впроваджуватиме рішення для маркетингу, продажів, сервісу й операційних команд. У фокусі — AI-кейси з вимірюваним бізнес-ефектом, автоматизація, інтеграція LLM та створення внутрішніх стандартів безпечного використання ШІ.

Потрібен досвід упровадження AI-рішень у бізнесі та управління командами або кросфункціональними проєктами. Важливі знання LLM, Python, хмарних платформ, no-code інструментів і AI Governance. Серед переваг — професійне навчання за кошт компанії, корпоративні знижки, фінансова підтримка для людей з інвалідністю та ВПО.

📍 Дистанційно

На цій посаді спеціаліст буде створювати backend-сервіси та pipelines обробки даних для ML-алгоритмів, тестувати інтеграційні рішення й запускати їх у production. Частина роботи — дослідження нових AI/ML-підходів і створення швидких прототипів.

Шукають розробника з комерційним досвідом Python від 3 років, знанням FastAPI, Flask або Django, SQL, мікросервісної архітектури й Docker. Досвід із LLM, RAG і MLOps буде перевагою. Можна працювати за гіг-контрактом або в штаті з можливістю бронювання. Передбачено оплачувану відпустку й лікарняні.

10. 3D Designer, VFX Artist, AI Generalist до 1-го корпусу НГУ «Азов»

📍 Вся Україна

💰 25 000−127 000 грн

У цій ролі потрібно буде створювати 3D-сцени, анімації та візуальні ефекти, інтегрувати 3D-елементи в реальні зйомки й використовувати генеративні моделі для розробки концептів, текстур і фонів. Шукають кандидата з експертним знанням Blender, досвідом композитингу, трекінгу та роботи з After Effects, Fusion або Nuke.

Служба можлива за контрактом або мобілізацією, також розглядають переведення з інших підрозділів. Передбачені медичний і психологічний супровід, безкоштовне лікування, реабілітація та навчання.

11. Програміст систем управління, робототехніки, НРК та БпЛА (ШІ) до Центру рекрутингу Сил територіальної оборони ЗСУ

📍 Житомир, Житомирська область

💰 35 000−51 000 грн

Це військова посада у 115-й окремій бригаді територіальної оборони. Програміст розроблятиме системи управління для наземних роботизованих комплексів і БпЛА, інтегруватиме AI-модулі з польотними контролерами та створюватиме алгоритми автономної навігації й роботи в умовах радіоперешкод.

Необхідні технічна освіта, навички програмування Raspberry Pi й Arduino та досвід роботи з MAVLink, ROS або ROS2. Служба можлива за контрактом або мобілізацією. Передбачені навчання, медичне забезпечення, відпустка та супровід на всіх етапах оформлення.

12. AI, ML Engineer до 429-го окремого полку безпілотних систем «Ахіллес»

📍 Вся Україна

Інженер розроблятиме й масштабуватиме AI-рішення на базі LLM, generative AI та RAG: від дослідження і прототипування до запуску в production. Серед завдань — інтеграція векторних баз даних, побудова AI-pipelines і MLOps-процесів, а також оптимізація швидкості, якості та вартості роботи моделей.

Потрібен досвід розробки на Python від 3 років, роботи з LLM, RAG, векторними базами даних, PyTorch або TensorFlow. Це військова посада з мобілізацією до кінця воєнного стану або службою за контрактом.

13. AI, Python Engineer до ArmDrones

📍 Хмельницький

Miltech-стартап шукає інженера для розроблення AI-модулів для безпілотників: систем автономної навігації без GPS, алгоритмів комп’ютерного зору та рішень для оброблення даних із камер, LiDAR, тепловізорів та IMU. Також потрібно буде навчати й оптимізувати моделі та інтегрувати їх із бортовим обладнанням БпЛА.

Знадобляться знання Python і C++, досвід роботи з YOLO, DETR, SAM або EfficientNet та розуміння основ робототехніки. На цій посаді перевагу надаватимуть ветеранам.

14. AI Engineer до «Прасолов та Партнери»

📍 Дистанційно

Юридична компанія шукає інженера, який побудує AI-напрям з нуля. Серед завдань — автоматизація бізнес-процесів, створення AI-асистентів та агентів, інтеграція рішень із CRM, телефонією, месенджерами й базами знань, а також формування roadmap напряму.

Потрібні досвід реалізації AI-проєктів для бізнесу, знання Python, LLM, RAG, векторних баз даних і prompt engineering та портфоліо готових рішень. Компанія пропонує свободу у виборі інструментів, відсутність мікроменеджменту й можливість у перспективі сформувати та очолити власну AI-команду.

15. Strong Junior AI Engineer до Netpeak

📍 Дистанційно

Вакансія для тих, хто хоче розвиватися на перетині Python, LLM та автоматизації. Обовʼязки такі: створювати AI-агентів, ботів і RAG-системи, автоматизувати обробку даних, документів та звітності, а також інтегрувати рішення з CRM, Google Workspace, Slack та іншими інструментами.

Важливі знання Python, REST API, SQL і Git, практичне розуміння LLM API та наявність власних або робочих AI-кейсів. У роботі допомагатимуть AI Integration Lead і Middle AI Engineer, надалі можна вирости до Middle-рівня. Також компанія пропонує гнучкий графік, компенсацію 50% вартості навчання та сабатікал на 1−3 місяці.

16. Креативний сценарист для AI-відео до Traders Union

📍 Дистанційно

Команда шукає сценариста для створення вірусних гумористичних AI-роликів. Потрібно буде вигадувати ідеї, покадрово прописувати сюжети, розробляти персонажів та їхню поведінку.

Важливі досвід написання сценаріїв для коротких відео, розуміння механіки TikTok, YouTube Shorts і Reels та впевнене володіння ChatGPT. Досвід роботи з Midjourney та AI-відеогенераторами на кшталт Veo, Kling або Runway буде перевагою.

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📍 Дистанційно

Магазин ювелірних прикрас запрошує дизайнера для створення фотореалістичних AI-зображень виробів і редагування візуалів з допомогою ШІ. Робота передбачає співпрацю з маркетинговою командою та розвиток візуального стилю бренду.

Потрібен досвід роботи дизайнером або AI-креатором від року, володіння Adobe Photoshop та Illustrator і портфоліо. Компанія пропонує офіційне працевлаштування та можливість працювати дистанційно або з офісів у Києві й Запоріжжі.

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