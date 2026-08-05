Попит на спеціалістів, які вміють працювати зі штучним інтелектом, стрімко зростає. Такі вакансії відкривають не лише ІТ-компанії, а й роботодавці в інших сферах, зазначають у work.ua. Розповідаємо, де сьогодні можна знайти роботу завдяки навичкам роботи з ШІ.
Фахівець визначатиме цільову архітектуру корпоративної AI-платформи: від інфраструктури, моделей та інструментів до вимог щодо даних, безпеки й контролю витрат. Також оцінюватиме AI-ініціативи та відповідатиме за масштабування рішень від пілота до використання в усій групі компаній.
Шукають кандидата з досвідом побудови AI/ML-рішень від 5 років і роботи на посаді Solution Architect або Tech Lead — від 2 років. Потрібні знання хмарної архітектури, GenAI, Python, SQL та MLOps/LLMOps. Серед бенефітів — медичне страхування, психологічна підтримка та професійне навчання.
Стажер/-ка автоматизуватиме фінансові бізнес-процеси: писатиме Python-скрипти, тестуватиме RPA-рішення, працюватиме з базами даних та інтегруватиме AI/LLM-інструменти через API. Вакансія відкрита для студентів 4−6 курсів і випускників 2026 року зі знанням Python, основ SQL та англійською на рівні B1.
На кандидатів чекає шестимісячне оплачуване стажування, робота з реальними завданнями й підтримка професійних кураторів. Також можна розвиватися в напрямах Python, RPA, AI/LLM, ETL та автоматизації даних.
Фахівець розвиватиме AI-продукти для внутрішніх і зовнішніх користувачів: формуватиме вимоги та roadmap, перевірятиме гіпотези, проводитиме дослідження ринку й готуватиме продукти до запуску. Шукають кандидата з досвідом роботи Product Manager або Product Owner від 3 років і практикою створення AI-продуктів.
Серед бенефітів — гнучкий графік і віддалені робочі дні, 31 день відпустки, медичне страхування, безкоштовний мобільний зв’язок, професійне навчання та бронювання.
Координатор долучиться до запуску AI Hub на базі Дніпровського кампусу Американського університету — стратегічної ініціативи, покликаної стати центром розвитку AI-екосистеми в Україні. Для цієї ролі важливі розуміння сучасного AI-ринку й технологічних трендів або сильний інтерес до сфери штучного інтелекту та інновацій.
Серед вимог — досвід координації проєктів або партнерських ініціатив від 2 років, уміння працювати з великою кількістю учасників та англійська на рівні Upper-Intermediate.
Фахівець створюватиме цілісні відео за готовими сценаріями й референсами: генеруватиме сцени, персонажів, анімації та ефекти за допомогою AI, а потім збиратиме їх у завершені ролики. Потрібен практичний досвід роботи з AI-інструментами та вміння створювати не лише окремі кадри, а й послідовні сцени.
Компанія шукає backend-розробника для створення продуктових рішень із використанням AI. Серед завдань — інтеграція LLM API, робота з промптами, embeddings, семантичним пошуком і RAG, а також контроль стабільності та безпеки AI-інтеграцій.
Очікують досвід backend-розробки від 2 років, знання Python/Django та практичний досвід інтеграції LLM у продукційні системи. Серед переваг — гнучкий графік і Benefit Cafe: квартальний бюджет на спорт, навчання, психолога, техніку для роботи чи інші потреби.
На цій посаді потрібно буде координувати технічну команду та керувати запуском інноваційних проєктів — від MVP і тестування до інтеграції в роботу Суспільного. Також серед завдань — контролювати терміни, оцінювати ефективність AI-інструментів і виявляти ризики.
Шукають кандидата/-ку з керівним досвідом від 5 років, практикою управління IT- або трансформаційними проєктами та застосування AI-інструментів. Важливі навички prompt engineering і англійська на рівні B2.
Роботодавець у пошуках менеджера, який сформує стратегію розвитку AI-напряму, побудує roadmap продуктів та впроваджуватиме рішення для маркетингу, продажів, сервісу й операційних команд. У фокусі — AI-кейси з вимірюваним бізнес-ефектом, автоматизація, інтеграція LLM та створення внутрішніх стандартів безпечного використання ШІ.
Потрібен досвід упровадження AI-рішень у бізнесі та управління командами або кросфункціональними проєктами. Важливі знання LLM, Python, хмарних платформ, no-code інструментів і AI Governance. Серед переваг — професійне навчання за кошт компанії, корпоративні знижки, фінансова підтримка для людей з інвалідністю та ВПО.
На цій посаді спеціаліст буде створювати backend-сервіси та pipelines обробки даних для ML-алгоритмів, тестувати інтеграційні рішення й запускати їх у production. Частина роботи — дослідження нових AI/ML-підходів і створення швидких прототипів.
Шукають розробника з комерційним досвідом Python від 3 років, знанням FastAPI, Flask або Django, SQL, мікросервісної архітектури й Docker. Досвід із LLM, RAG і MLOps буде перевагою. Можна працювати за гіг-контрактом або в штаті з можливістю бронювання. Передбачено оплачувану відпустку й лікарняні.
У цій ролі потрібно буде створювати 3D-сцени, анімації та візуальні ефекти, інтегрувати 3D-елементи в реальні зйомки й використовувати генеративні моделі для розробки концептів, текстур і фонів. Шукають кандидата з експертним знанням Blender, досвідом композитингу, трекінгу та роботи з After Effects, Fusion або Nuke.
Служба можлива за контрактом або мобілізацією, також розглядають переведення з інших підрозділів. Передбачені медичний і психологічний супровід, безкоштовне лікування, реабілітація та навчання.
Це військова посада у 115-й окремій бригаді територіальної оборони. Програміст розроблятиме системи управління для наземних роботизованих комплексів і БпЛА, інтегруватиме AI-модулі з польотними контролерами та створюватиме алгоритми автономної навігації й роботи в умовах радіоперешкод.
Необхідні технічна освіта, навички програмування Raspberry Pi й Arduino та досвід роботи з MAVLink, ROS або ROS2. Служба можлива за контрактом або мобілізацією. Передбачені навчання, медичне забезпечення, відпустка та супровід на всіх етапах оформлення.
Інженер розроблятиме й масштабуватиме AI-рішення на базі LLM, generative AI та RAG: від дослідження і прототипування до запуску в production. Серед завдань — інтеграція векторних баз даних, побудова AI-pipelines і MLOps-процесів, а також оптимізація швидкості, якості та вартості роботи моделей.
Потрібен досвід розробки на Python від 3 років, роботи з LLM, RAG, векторними базами даних, PyTorch або TensorFlow. Це військова посада з мобілізацією до кінця воєнного стану або службою за контрактом.
Miltech-стартап шукає інженера для розроблення AI-модулів для безпілотників: систем автономної навігації без GPS, алгоритмів комп’ютерного зору та рішень для оброблення даних із камер, LiDAR, тепловізорів та IMU. Також потрібно буде навчати й оптимізувати моделі та інтегрувати їх із бортовим обладнанням БпЛА.
Знадобляться знання Python і C++, досвід роботи з YOLO, DETR, SAM або EfficientNet та розуміння основ робототехніки. На цій посаді перевагу надаватимуть ветеранам.
Юридична компанія шукає інженера, який побудує AI-напрям з нуля. Серед завдань — автоматизація бізнес-процесів, створення AI-асистентів та агентів, інтеграція рішень із CRM, телефонією, месенджерами й базами знань, а також формування roadmap напряму.
Потрібні досвід реалізації AI-проєктів для бізнесу, знання Python, LLM, RAG, векторних баз даних і prompt engineering та портфоліо готових рішень. Компанія пропонує свободу у виборі інструментів, відсутність мікроменеджменту й можливість у перспективі сформувати та очолити власну AI-команду.
Вакансія для тих, хто хоче розвиватися на перетині Python, LLM та автоматизації. Обовʼязки такі: створювати AI-агентів, ботів і RAG-системи, автоматизувати обробку даних, документів та звітності, а також інтегрувати рішення з CRM, Google Workspace, Slack та іншими інструментами.
Важливі знання Python, REST API, SQL і Git, практичне розуміння LLM API та наявність власних або робочих AI-кейсів. У роботі допомагатимуть AI Integration Lead і Middle AI Engineer, надалі можна вирости до Middle-рівня. Також компанія пропонує гнучкий графік, компенсацію 50% вартості навчання та сабатікал на 1−3 місяці.
Команда шукає сценариста для створення вірусних гумористичних AI-роликів. Потрібно буде вигадувати ідеї, покадрово прописувати сюжети, розробляти персонажів та їхню поведінку.
Важливі досвід написання сценаріїв для коротких відео, розуміння механіки TikTok, YouTube Shorts і Reels та впевнене володіння ChatGPT. Досвід роботи з Midjourney та AI-відеогенераторами на кшталт Veo, Kling або Runway буде перевагою.
Магазин ювелірних прикрас запрошує дизайнера для створення фотореалістичних AI-зображень виробів і редагування візуалів з допомогою ШІ. Робота передбачає співпрацю з маркетинговою командою та розвиток візуального стилю бренду.
Потрібен досвід роботи дизайнером або AI-креатором від року, володіння Adobe Photoshop та Illustrator і портфоліо. Компанія пропонує офіційне працевлаштування та можливість працювати дистанційно або з офісів у Києві й Запоріжжі.