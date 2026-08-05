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Скільки українців у Польщі отримують соціальну допомогу

Особисті фінанси
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Підтримку надають двом категоріям українців
Підтримку надають двом категоріям українців
Від початку повномасштабної війни в Україні мільйони українців прибули до Польщі, однак наразі лише невелика частина з них отримує соціальну допомогу, яку надає голова Управління у справах іноземців.
Про це повідомляє InPoland.net.pl.
Згідно з останнім звітом Управління у справах іноземців щодо громадян України, які користуються тимчасовим захистом у Польщі, таку допомогу отримують близько 2300 осіб.
Загальна кількість українських біженців у Польщі становить 960−980 тисяч осіб. Таким чином, соціальну допомогу від Управління у справах іноземців отримує незначна частина громадян України.
Серед отримувачів допомоги 55% становлять чоловіки та 45% — жінки.

Хто отримує допомогу

У звіті зазначається, що підтримку надають двом категоріям українців.
Близько 1300 осіб, які проживають у центрах для біженців, отримують кошти на проживання, харчування та медичне забезпечення.
Ще приблизно 1000 громадян України, які проживають за межами таких центрів, отримують щомісячну грошову допомогу для покриття витрат на проживання та харчування.
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Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що наразі оренда однокімнатної квартири на околиці Кракова коштує 350−500 євро на місяць, а ближче до центру 600−800 євро. Комунальні послуги обходяться ще у 150−250 євро, а витрати на продукти для однієї людини становлять у середньому 300−350 євро на місяць.
За таких умов для комфортного життя одній людині необхідно приблизно 1−1,5 тис. євро на місяць, а сім’ї від 2 тис. євро.
Також ми писали, що кількість громадян України, які планують залишитися в Польщі на тривалий період, зростає. Крім того, рівень зайнятості українців підвищується, хоча багато хто й надалі працює на посадах, що не відповідають їхній кваліфікації.
За матеріалами:
Finance.ua
ПольщаУкраїнці в ПольщіСоціальна допомога
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