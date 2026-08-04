Яка зарядка швидше: бездротова чи дротова Сьогодні 22:46 — Особисті фінанси

Яка зарядка швидше: бездротова чи дротова

Бездротова зарядка вже давно використовується у смартфонах і стала популярною серед користувачів завдяки простоті використання.

Про це пише BGR

Водночас багато людей досі обирають звичайні зарядні кабелі, адже вони залишаються доступним і звичним способом поповнення заряду.

Попри переваги, бездротові зарядні пристрої мають певні недоліки. Вони можуть бути менш зручними в окремих ситуаціях і потребують додаткових витрат.

Перед тим як купувати такий аксесуар, варто знати про основні мінуси цієї технології. Фахівці назвали три головні недоліки бездротової зарядки для телефона.

Один із недоліків бездротової зарядки полягає в тому, що під час заряджання смартфоном не так зручно користуватися. Пристрій має лежати на зарядній станції, а через чутливість до розташування його краще не рухати.

Деякі бездротові зарядки мають формат підставок, які дозволяють користуватися телефоном під час заряджання. Однак вони не дають такої ж свободи, як звичайний кабель, коли смартфон можна тримати в руках і використовувати без обмежень.

Це не є великою проблемою, адже зняти телефон із зарядки та покласти його назад дуже просто. Водночас саме тому дротові зарядні пристрої залишаються зручнішими, якщо під час заряджання потрібно активно користуватися смартфоном.

Дротова зарядка швидша

Попри зручність, бездротові зарядки досі поступаються дротовим за швидкістю. Тривалий час вони підтримували потужність до 15 Вт, а до 25 Вт дійшли лише у 2025 році після появи стандарту Qi2.2.

Прискорити бездротове заряджання можна, якщо зняти чохол зі смартфона. Однак це не завжди зручно, адже чохли захищають пристрій від пилу, подряпин і падінь. Товсті моделі завтовшки понад 5 мм можуть значно сповільнювати заряджання або навіть повністю його блокувати.

Водночас дротова зарядка продовжує ставати швидшою. Деякі сучасні смартфони можуть заряджатися на потужності до 40 Вт, а окремі Android-моделі підтримують технології потужністю до 240 Вт.

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