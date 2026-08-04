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«Укрзалізниця» запустила електронну «Картку залізничника»: як працює

Особисті фінанси
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«Картка залізничника»
«Картка залізничника»
«Укрзалізниця» переводить корпоративні пільги в електронний формат. У мобільному застосунку для працівників з’явилася «Картка залізничника», яка дозволяє за кілька секунд підтвердити право на безоплатні поїздки.
Про запуск сервісу повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський.

Як працює «Картка залізничника»

Сервіс має об’єднати послуги для працівників в одному цифровому місці.
Першою функцією стала можливість оформлення безоплатного проїзду.
Картка формується автоматично на основі даних працівника та колективного договору, який діє у його підрозділі. Вона постійно доступна у смартфоні та дозволяє підтвердити право на безоплатний проїзд без паперових посвідчень і довідок.
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Працівники, які вже підключилися до сервісу, можуть оформлювати до 60 безоплатних поїздок щомісяця відповідно до умов свого колективного договору.
Оскільки умови соціального забезпечення визначаються колективними договорами кожного підрозділу окремо, сервіс впроваджують поетапно — синхронно з підписанням необхідних змін до колективних договорів із профспілками.
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Наразі до сервісу вже підключилися Південна, Придніпровська та Південно-Західна залізниці, а також низка філій АТ «Укрзалізниця». Понад 60 тисяч працівників уже можуть користуватися «Карткою залізничника».
Протягом найближчих двох тижнів після завершення всіх необхідних процедур сервіс стане доступним і для інших регіональних філій та підрозділів компанії.

Як скористатися «Карткою залізничника»

Щоб скористатися сервісом, працівнику потрібно:
  1. Відкрити УЗ Асистент (@uz_assistant_bot).
  2. Авторизуватися, якщо це перший вхід.
  3. Обрати розділ «Картка залізничника».
  4. Активувати поїздку перед подорожжю.
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Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що пасажирські вагони «Укрзалізниці» продовжують старіти, а повномасштабна війна лише поглиблює проблему. Частина рухомого складу була знищена або пошкоджена внаслідок російських обстрілів, ще сотні вагонів потребують ремонту або мають бути списані.
Водночас компанія регулярно коригує графік руху поїздів з урахуванням безпекової ситуації, пасажиропотоку, наявності вагонів, ефективності їх використання, економічної доцільності та пропускної спроможності залізничної мережі.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Укрзалізниця
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