Укрзалізниця отримає ще 92 нові пасажирські вагони українського виробництва Сьогодні 10:13 — Фондовий ринок

Укрзалізниця отримає ще 92 нові пасажирські вагони українського виробництва

Укрзалізниця підписала контракт на постачання 92 нових пасажирських вагонів, з яких 83 будуть купейними, а 9 — безбар’єрними з інклюзивними купе. Нові вагони виготовлятимуть протягом 2027−2028 років.

Про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.

З 92 замовлених пасажирських вагонів 83 — купейні з можливістю експлуатації у форматі купе та СВ, ще 9 — сучасні безбар’єрні вагони з інклюзивними купе.

За словами Калашника, до виробництва вагонів будуть залучені українські підприємства, які виготовляють комплектуючі та обладнання.

У 2026 році Укрзалізниця отримала 21 новий пасажирський вагон українського виробництва. До їхнього виготовлення були залучені 166 українських підприємств.

У межах державної програми вже законтрактовано 358 нових пасажирських вагонів, із яких 187 вже перевозять пасажирів. Водночас середній вік вагонного парку УЗ сьогодні перевищує 35 років.

УНН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.