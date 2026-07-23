0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Укрзалізниця отримає ще 92 нові пасажирські вагони українського виробництва

Фондовий ринок
33
Укрзалізниця отримає ще 92 нові пасажирські вагони українського виробництва
Укрзалізниця отримає ще 92 нові пасажирські вагони українського виробництва
Укрзалізниця підписала контракт на постачання 92 нових пасажирських вагонів, з яких 83 будуть купейними, а 9 — безбар’єрними з інклюзивними купе. Нові вагони виготовлятимуть протягом 2027−2028 років.
Про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.
З 92 замовлених пасажирських вагонів 83 — купейні з можливістю експлуатації у форматі купе та СВ, ще 9 — сучасні безбар’єрні вагони з інклюзивними купе.
За словами Калашника, до виробництва вагонів будуть залучені українські підприємства, які виготовляють комплектуючі та обладнання.
У 2026 році Укрзалізниця отримала 21 новий пасажирський вагон українського виробництва. До їхнього виготовлення були залучені 166 українських підприємств.
У межах державної програми вже законтрактовано 358 нових пасажирських вагонів, із яких 187 вже перевозять пасажирів. Водночас середній вік вагонного парку УЗ сьогодні перевищує 35 років.
За матеріалами:
УНН
Укрзалізниця
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems