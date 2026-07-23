Укрзалізниця отримає ще 92 нові пасажирські вагони українського виробництва
— Фондовий ринок
Укрзалізниця підписала контракт на постачання 92 нових пасажирських вагонів, з яких 83 будуть купейними, а 9 — безбар’єрними з інклюзивними купе. Нові вагони виготовлятимуть протягом 2027−2028 років.
Про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.
З 92 замовлених пасажирських вагонів 83 — купейні з можливістю експлуатації у форматі купе та СВ, ще 9 — сучасні безбар’єрні вагони з інклюзивними купе.
За словами Калашника, до виробництва вагонів будуть залучені українські підприємства, які виготовляють комплектуючі та обладнання.
У 2026 році Укрзалізниця отримала 21 новий пасажирський вагон українського виробництва. До їхнього виготовлення були залучені 166 українських підприємств.
У межах державної програми вже законтрактовано 358 нових пасажирських вагонів, із яких 187 вже перевозять пасажирів. Водночас середній вік вагонного парку УЗ сьогодні перевищує 35 років.Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.