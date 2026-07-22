Майже 500 британських компаній досі залишаються в росії Сьогодні 10:33 — Фондовий ринок

Станом на травень 2026 року в росії зареєстровано 495 діючих комерційних компаній із британськими учасниками. Незалежно від динаміки кількості компаній, сотні підприємств із британським капіталом досі продовжують працювати на російському ринку.

Про це свідчать дані аналітики R&D-центру YouControl.

Географія реєстрації компаній

Британські компанії нерідко виступають проміжною ланкою у структурах власності, що ведуть до кінцевих бенефіціарів із третіх країн.

Аналіз найбільших російських компаній із британською участю свідчить, що значна частина таких номінальних власників фактично контролюється кінцевими бенефіціарами російського або ж небританського походження.

Найчастіше реєструють російські компанії з британським капіталом у Москві, що є беззапереченим лідером (308 компаній).

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Другий за популярністю регіон для реєстрації російських компаній з британським капіталом з вибірки — Санкт-Петербург (44 компанії).

Московська область (31) також має дуже високу концентрацію підприємств, які базуються навколо російської столиці. Смоленська область (10 компаній) виділяється переважно завдяки масовій реєстрації цілої мережі аграрних та торговельних компаній.

Географія розподілу компаній виходить за межі столиці і охоплює низку ключових регіональних центрів. Найбільше — у Бєлгородській області (6 компаній) та Тульській області (5).

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По чотири компанії зареєстровано в Ленінградській області, Свердловській області (серед них Єкатеринбург і Нижній Тагіл), Республіці Татарстан, Новосибірській області та Кемеровській області (з-поміж них Новокузнецьк).

Ще по три компанії припадає на Краснодарський край (зокрема Новоросійськ і Сочі), Калінінградську і Сахалінську області та Ставропольський край.

В інших регіонах зареєстровано переважно по кілька компаній з проаналізованого списку. Серед них: Республіка Саха (Якутія), Амурська, Івановська, Омська, Волгоградська, Калузька, Воронезька, Тамбовська, Ростовська, Рязанська, Псковська, Вологодська, Пензенська, Тюменська, Архангельська, Липецька та Мурманська області, Башкортостан, Республіка Комі, Дагестан, Пермський та Приморський край тощо.

Географія реєстрації компаній, youcontrol.com.ua

Окрему увагу аналітики звернули на фірми з британськими учасниками, які зареєстровані на тимчасово окупованих українських територіях (у російських реєстрах вони обліковуються як частина «Севастополя», «Республіки Крим», а також «Запорізької», «Донецької» та «Луганської» областей).

Чимало таких підприємств є прямими «клонами» українських бізнесів. Наприклад, запорізьке ТОВ «Перлина Запоріжжя» має російського «двійника» ООО «Жемчужина Запорожья», зареєстроване в окупованому Токмаку. Обидві юридичні особи пов’язані зі спільним учасником із Великої Британії Torrington Solutions LLP, чиїм бенефіціаром виступає громадянка рф Наталія Єлісєєва. Аналогічні схеми фіксують у Донецьку, Луганській області та Севастополі.

Британський слід у російському бізнесі: нерухомість, IT та консалтинг

Найбільш поширені основні напрями діяльності серед 495 юросіб з вибірки демонструють концентрацію в кількох ключових секторах — насамперед нерухомості, IT, консалтингу та суміжних послугах.

Лідером є вид економічної діяльності 68.20 «Оренда та управління власною або орендованою нерухомістю», де присутні 17 компаній. І ще 13 компаній використовують уточнений код 68.20.2 «Оренда та управління власним або орендованим нежитловим нерухомим майном», що підкреслює домінування цього сегмента.

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Далі за частотою йде такий вид економічної діяльності як 62.01 «Розробка програмного забезпечення» (25 компаній), що свідчить про помітну присутність IT-сектору.

Високі показники також мають 70.22 «Консультування з питань комерційної діяльності та управління» (17), а також 68.32 «Управління нерухомим майном» (15 компаній) та 73.11 «Діяльність рекламних агентств» (14 компаній).

Найпопулярніші галузі російської економіки, що найбільше цікавлять британських акціонерів, youcontrol.com.ua

Менш поширеними, але все ж представленими є оптова торгівля сільськогосподарською технікою (ВЕД 46.61 — 11 компаній), будівництво житлових і нежитлових об’єктів (ВЕД 41.20 — 10 компаній) та логістична діяльність (ВЕД 52.29 — 10 компаній).

Структура діяльності російського бізнесу з британським капіталом свідчить про домінування сервісних економічних сегментів, передусім операцій з нерухомістю, IT та консалтингу. Тоді як виробничі та інфраструктурні напрями представлені значно слабше.

Найбільші російські компанії з британськими учасниками за розміром капіталу

Загальний обсяг статутного капіталу компаній із британським капіталом у вибірці перевищує 59 млрд рублів. Серед найбільших гравців — компанії, пов’язані з міжнародними групами або особами під санкціями:

Nord Gold PLC (ліквідована у січні 2025 року) була учасником трьох великих гірничодобувних компаній у рф («Нерюнгри-Металік», «Рудник Таборний», «Березитовий рудник»). Її бенефіціарами є підсанкційні Олексій та Марина Мордашови;

російський виробник промислових газів «Праксеа Рус» пов’язаний із британською Linde UK Holdings No.2 Limited (частина ірландської корпорації Linde PLC);

структури французьких гігантів, таких як Schneider Electric («Шнейдер Електрик Системс») та LVMH («Європа Отель»), досі повністю не завершили вихід із російського ринку, попри укладені раніше угоди чи заяви;

фіксують зв’язки з російськими топчиновниками: наприклад, компанія «Шалаш» у передмісті Санкт-Петербурга має серед бенефіціарів родичів керівництва спецслужб рф, які перебувають під міжнародними санкціями.

Загальний обсяг статутного капіталу компаній у вибірці становить понад 59 млрд рублів., youcontrol.com.ua

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