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Британія пом’якшила санкційні умови для австрійської структури Лукойлу

Фондовий ринок
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Тепер британські компанії можуть здійснювати платежі на незаморожені рахунки підприємства.
Тепер британські компанії можуть здійснювати платежі на незаморожені рахунки підприємства.
Управління з імплементації фінансових санкцій Великої Британії (OFSI) внесло зміни до тимчасової ліцензії, яка дозволяє компаніям продовжувати співпрацю з австрійською дочірньою структурою російської нафтової компанії «Лукойл».
Про це повідомляє Reuters з посиланням на пресслужбу OFSI.
Ліцензія стосується Lukoil International GmbH та її дочірніх структур. Раніше вона вимагала, щоб усі платежі від британських компаній надходили виключно на заморожені рахунки.
Тепер британські компанії можуть здійснювати платежі на незаморожені рахунки підприємства.
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Водночас OFSI уточнив, що зміна не дозволяє повертати кошти материнській компанії — російському «Лукойлу». Ліцензія набула чинності у листопаді минулого року, діє до 25 серпня і залишається в межах ширших санкційних правил щодо росії.
Причину змін офіс не пояснив і не відповів на запит Reuters.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що Велика Британія наклала штраф у розмірі понад 1 млн фунтів стерлінгів (близько 1,3 млн доларів) на дочірню компанію Sabre Corp. за порушення санкційного режиму, запровадженого після повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році.
Це найбільший штраф, застосований британською владою за порушення санкцій проти рф від початку дії відповідних обмежень.
Також ми писали, що лідери Європейського союзу домовилися продовжити санкції проти росії за війну проти України відразу на 12 місяців. Рішення, ухвалене на саміті в Брюсселі, стало першим випадком продовження таких санкцій, спрямованих проти певних секторів російської економіки, на рік. Раніше їх продовжували кожні шість місяців.
За матеріалами:
Finance.ua
Санкції
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