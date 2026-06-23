Samsung перестала бути найдорожчою компанією Південної Кореї вперше з 2000 року 23.06.2026, 01:22 — Фондовий ринок

SK Hynix обійшла Samsung Electronics

Компанія SK Hynix обійшла Samsung Electronics за ринковою капіталізацією і стала найдорожчою лістинговою компанією Південної Кореї. Це ознаменувало кардинальні зміни для виробника чипів, який ще два десятиліття тому ледь не збанкрутував через величезні борги.

Про це повідомляє Reuters.

Що про це відомо

Під час торгів акції SK Hynix зросли на 5,7%, що підняло ринкову вартість компанії до 2082,5 трлн вон (близько 1,35 трлн доларів). Водночас капіталізація Samsung Electronics становила 2081,3 трлн вон. Попри те, що в Samsung закликають рахувати вартість разом із привілейованими акціями, що збільшило б її до 2252 трлн вон, ринок зафіксував символічну зміну лідера — Samsung утримувала першу позицію у рейтингу з 2000 року.

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Стрімкий зліт SK Hynix пов’язаний із глобальним бумом у сфері штучного інтелекту. Компанія вчасно зробила ставку на розробку мікросхем пам’яті високої пропускної здатності (HBM), які є критично важливими для ШІ-систем і постачаються таким гігантам, як Nvidia та Google. Тільки за поточний рік акції SK Hynix злетіли на понад 340%, що дозволило компанії випередити за вартістю не лише Samsung, а й американську Micron.

Чинники ринкового зростання та фінансові показники SK Hynix

Цей успіх став відображенням масштабних змін у напівпровідниковій індустрії та результатом довгострокової стратегії компанії. Основні етапи трансформації та фактори лідерства SK Hynix:

Уникнення банкрутства: у 2002 році підприємство перебувало на межі продажу компанії Micron через величезні заборгованості, після чого майже на десять років перейшло під контроль кредиторів, а його акції знецінилися до мінімуму.

Інвестиційний ризик: поки напівпровідникова галузь переживала чергову кризу перевиробництва, керівництво SK Hynix продовжувало вливати кошти у розвиток технології HBM (вертикально розташованих мікросхем із високою швидкістю та низьким енергоспоживанням).

Фінансове відновлення: після важкого 2023 року з операційним збитком у 7,73 трлн вон, компанія зафіксувала історичний операційний прибуток у 23,5 трлн вон у 2024 році завдяки контрактам із Microsoft, Google та Meta.

Завоювання ринку: станом на 2025 рік SK Hynix зайняла 61% світового ринку мікросхем HBM, випередивши Micron (21%) та Samsung Electronics (17%).

Голова конгломерату SK Group Че Тій Вон зазначив, що розробка HBM повністю змінила правила гри в індустрії. Якщо раніше чипи пам’яті різних брендів були взаємозамінними, то тепер без технологій SK Hynix сучасні ШІ-моделі на кшталт ChatGPT просто не зможуть коректно функціонувати. Наразі компанія також розглядає можливість лістингу на американській біржі Nasdaq для залучення додаткового глобального капіталу.

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