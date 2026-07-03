НБУ змінив правила управління ризиками для банків, страховиків і платіжних сервісів Сьогодні 08:33 — Фондовий ринок

Оновлення нормативної бази має на меті посилити операційну стійкість фінансового сектору

Національний банк України оновив нормативну базу з управління ризиками, запровадивши вимоги щодо управління ризиком третіх сторін. Нові правила поширюються на банки та банківські групи, надавачів фінансових платіжних послуг і страховиків.

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Вимоги не стосуються регулювання діяльності суб’єктів господарювання, які не перебувають під наглядом НБУ.

Для чого запроваджують зміни

У Нацбанку зазначають, що оновлення нормативної бази має на меті посилити операційну стійкість фінансового сектору та забезпечити безперервність його роботи в умовах зростання ризиків, пов’язаних із залученням зовнішніх постачальників, підрядників, агентів, технологічних операторів та інших контрагентів.

Регулятор наголошує, що співпраця із зовнішніми постачальниками може створювати додаткові ризики для безперервності діяльності установ, виконання зобов’язань, захисту інформації, кібербезпеки, дотримання законодавства та фінансової стійкості.

Окрему увагу приділено захисту коштів клієнтів, банківської та фінансової таємниці, а також персональних даних.

Зміни розроблені з урахуванням міжнародних стандартів і європейських підходів, зокрема рекомендацій Базельського комітету з банківського нагляду, директив про платіжні послуги (RPSD) та платоспроможність страховиків (Solvency II).

Фінансовим установам надано перехідний період для аналізу чинних договорів із постачальниками та приведення внутрішніх процесів у відповідність до нових вимог.

Нові правила для банків

Зміни до Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах передбачають вимоги щодо:

виявлення, оцінки, контролю, моніторингу та мінімізації ризиків банків, які виникають у зв’язку із залученням третіх сторін;

організації процесів прийняття управлінських рішень, оцінки надійності контрагентів, контролю за виконанням ними своїх зобов’язань та своєчасного реагування на обставини, що можуть створювати загрозу для стабільної діяльності банку;

попередньої оцінки контрагентів, аналізу їх фінансового стану, ділової репутації, операційної спроможності, постійного моніторингу, а також дотримання мінімальних вимог до договірних відносин (без втручання в комерційну складову) та розроблення планів припинення співпраці;

критеріїв, за яких співпраця банку з третьою стороною може створювати критичні ризики як для безперервності діяльності самого банку, так і для його клієнтів.

Вимоги для надавачів платіжних послуг

Для надавачів фінансових платіжних послуг НБУ встановив вимоги щодо:

створення ефективних механізмів управління ризиком третіх сторін з урахуванням принципу пропорційності;

оцінки ризику третіх сторін на всіх етапах життєвого циклу відносин з постачальником та врахування ним вимог, обмежень і заборон, установлених законодавством України, вимоги яких застосовуються до постачальників у відповідній сфері;

перевірки постачальника перед укладенням з ним критичного договору та належного рівня документування процесів оцінки ризику третіх сторін і перевірки постачальника перед укладенням критичного договору;

здійснення постійного моніторингу відповідності постачальника встановленим вимогам;

дій у разі невідповідності постачальника / критичного постачальника встановленим вимогам;

управління безперервністю надання платіжних послуг з урахуванням ризику третіх сторін.

Для страховиків посилили вимоги до аутсорсингу

Для страховиків Нацбанк оновив вимоги до системи управління, безперервності діяльності та авторизації надавачів фінансових послуг. Зокрема, зміни передбачають:

критерії визначення важливих функцій та процесів страховика;

вимоги щодо перевірки страховиком потенційного аутсорсера перед передаванням на виконання своїх важливих функцій;

розширення вимог до договору з аутсорсером щодо важливих функцій страховика, а також до змісту плану безперервної діяльності страховика.

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