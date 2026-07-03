НБУ змінив правила управління ризиками для банків, страховиків і платіжних сервісів
Для чого запроваджують зміни
Нові правила для банків
- виявлення, оцінки, контролю, моніторингу та мінімізації ризиків банків, які виникають у зв’язку із залученням третіх сторін;
- організації процесів прийняття управлінських рішень, оцінки надійності контрагентів, контролю за виконанням ними своїх зобов’язань та своєчасного реагування на обставини, що можуть створювати загрозу для стабільної діяльності банку;
- попередньої оцінки контрагентів, аналізу їх фінансового стану, ділової репутації, операційної спроможності, постійного моніторингу, а також дотримання мінімальних вимог до договірних відносин (без втручання в комерційну складову) та розроблення планів припинення співпраці;
- критеріїв, за яких співпраця банку з третьою стороною може створювати критичні ризики як для безперервності діяльності самого банку, так і для його клієнтів.
Вимоги для надавачів платіжних послуг
- створення ефективних механізмів управління ризиком третіх сторін з урахуванням принципу пропорційності;
- оцінки ризику третіх сторін на всіх етапах життєвого циклу відносин з постачальником та врахування ним вимог, обмежень і заборон, установлених законодавством України, вимоги яких застосовуються до постачальників у відповідній сфері;
- перевірки постачальника перед укладенням з ним критичного договору та належного рівня документування процесів оцінки ризику третіх сторін і перевірки постачальника перед укладенням критичного договору;
- здійснення постійного моніторингу відповідності постачальника встановленим вимогам;
- дій у разі невідповідності постачальника / критичного постачальника встановленим вимогам;
- управління безперервністю надання платіжних послуг з урахуванням ризику третіх сторін.
Для страховиків посилили вимоги до аутсорсингу
- критерії визначення важливих функцій та процесів страховика;
- вимоги щодо перевірки страховиком потенційного аутсорсера перед передаванням на виконання своїх важливих функцій;
- розширення вимог до договору з аутсорсером щодо важливих функцій страховика, а також до змісту плану безперервної діяльності страховика.
Компанія з Саудівської Аравії купує 4 українські сонячні електростанції — деталі
ПартнерськаUGB (Укргазбанк): фінансування громад може стати одним із ключових напрямів відбудови України
OpenAI може передати частину компанії у власність адміністрації Трампа
В Samsung назвали точну дату відключення свого месенджера
За 10 років роботи Смілянського в «Укрпошті»: які збитки та прибутки компанії
Уряд оновив стратегію держбанків: які з них готують до приватизації