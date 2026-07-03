Компанія з Саудівської Аравії купує 4 українські сонячні електростанції — деталі Сьогодні 04:58 — Фондовий ринок

Компанія з Саудівської Аравії купує 4 українські сонячні електростанції — деталі

Антимонопольний комітет України (АМКУ) у четвер може надати дозвіл саудівській компанії FAS Energy на придбання чотирьох СЕС у української групи компаній SPP Development Ukraine.

Як зазначено в матеріалах комітету, на засідання АМКУ 2 липня будуть винесені чотири заяви від комерційної компанії «ФАС Енергетична» щодо придбання понад 50% акцій ТОВ «Бородянська сонячна електростанція», «Мигалівська сонячна електростанція», «Сонячна електростанція № 8» та «Сонячна електростанція № 11», що належать українській групі компаній SPP Development Ukraine.

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«Про надання дозволу комерційній компанії „ФАС Енергетична“ на придбання контролю над ТОВ „Бородянська сонячна електростанція“ шляхом безпосереднього придбання часток у статутному капіталі, що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства», — йдеться в одному з чотирьох питань АМКУ щодо FAS Energy, винесених на розгляд на засіданні у четвер.

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SPP Development Ukraine — українська група компаній, що спеціалізується на ВДЕ та енергетичній інфраструктурі. Компанія об’єднує послуги з девелопменту, інжинірингу, будівництва, управління проєктами (EPC) та експлуатації й обслуговування (O&M).

Кінцевими бенефіціарними власниками (засновниками) ТОВ «ЕСПІПІ Девелопмент Юкрейн» є українські підприємці Роман і Надія Петрученко.

Раніше ми писали , сонячна електростанція потужністю 3−4 кВт може повністю забезпечити базові потреби приватного будинку — від освітлення до побутової техніки. Експерти пояснили, як правильно розрахувати потужність системи, скільки вона коштує та чи можна заробляти на надлишковій електроенергії.

Водночас останнім часом сонячні фотоелектричні панелі стали символом енергетичної трансформації в побуті та посідають центральне місце в державних програмах субсидування.

Йдеться про сонячні колектори. Ці пристрої вловлюють сонячну енергію і перетворюють її на тепло для нагрівання рідини, але вони не дозволяють живити побутові прилади або передавати надлишки енергії в мережу.

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