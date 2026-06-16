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Забута технологія витісняє сонячні панелі з будинків

Енергетика
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Забута технологія витісняє сонячні панелі з будинків
Забута технологія витісняє сонячні панелі з будинків
Останнім часом сонячні фотоелектричні панелі стали символом енергетичної трансформації в побуті та посідають центральне місце в державних програмах субсидування.
Але дедалі більше людей звертають увагу на іншу технологію, пише Forsal.pl.
Йдеться про сонячні колектори. Ці пристрої вловлюють сонячну енергію і перетворюють її на тепло для нагрівання рідини, але вони не дозволяють живити побутові прилади або передавати надлишки енергії в мережу.
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Як діють

Нагрівання води є одним із найбільш енерговитратних процесів у побуті. Щоб заощадити на комунальних платежах, все більше домовласників звертають увагу на альтернативні технології.
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У виданні повідомили, що Федеральне агентство з охорони навколишнього середовища Німеччини раніше з’ясувало, що установка, яка складається всього з 6 квадратних метрів сонячних колекторів, може виробляти близько 2000 кВт·год теплової енергії на рік. Цього достатньо для покриття навіть 60% потреби середнього будинку в гарячій воді.

Головна перевага

У сонячних колекторів є їхня ефективність, яка сягає від 80% до 90%. Для порівняння: класична сонячна фотоелектрична панель використовує близько 20% енергії сонячного випромінювання.
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Раніше Finance.ua писав, що сонячна електростанція потужністю 3−4 кВт може повністю забезпечити базові потреби приватного будинку — від освітлення до побутової техніки.
Експерти пояснили, як правильно розрахувати потужність системи, скільки вона коштує та чи можна заробляти на надлишковій електроенергії.
Вартість домашньої сонячної електростанції залежить від її потужності та конфігурації. Станом на сьогодні система на 3−5 кВт коштує приблизно 50−90 тисяч гривень за 1 кВт потужності (разом із обладнанням і монтажем).
За матеріалами:
Finance.ua
Енергетика
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