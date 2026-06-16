ЄС надасть 75 млн євро на відновлення укриття для ЧАЕС

Новиною поділилась президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час саміту G7. 75 млн євро спрямують на відновлення захисної споруди над зруйнованим четвертим енергоблоком ЧАЕС, яка зазнала пошкоджень внаслідок російських атак.
Міністр енергетики Денис Шмигаль подякував Європейському Союзу та Урсулі фон дер Ляєн за рішення підтримати відновлення об’єкта та зміцнення ядерної безпеки.
Також фон дер Ляєн повідомила, що ЄС координує роботу з підготовки України до наступного осінньо-зимового періоду. Зокрема, сторони долучаються до міжнародних зусиль із мобілізації підтримки для зміцнення стійкості української енергосистеми напередодні зими.