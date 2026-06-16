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Рахунки за електроенергію в Іспанії зменшилися, в інших країнах вони зросли: чому так

Енергетика
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Рахунки за електроенергію в Іспанії зменшилися, в інших країнах вони зросли: чому так
Рахунки за електроенергію в Іспанії зменшилися, в інших країнах вони зросли: чому так
Іспанія зменшила вплив газу на ціни на електроенергію завдяки значному зростанню вітрової та сонячної енергетики.
З березня 2026 року домогосподарства заощаджують близько 10 євро на місяць і користуються однією з найдешевших електроенергій у Європі, незважаючи на світову енергетичну кризу, пише euronews.
Рахунки за електроенергію в Іспанії зменшилися, тоді як у багатьох інших країнах вони зросли після енергетичної кризи, спричиненої початком війни проти Ірану.

В чому справа

Газ, як правило, є найдорожчим джерелом електроенергії та підвищує її ціну протягом усіх годин, коли вона використовується для виробництва енергії.
В Іспанії вплив газу на ціноутворення знизився до лише 9% з початку 2026 року порівняно з 52% у 2021 році, згідно з аналізом незалежного енергетичного аналітичного центру Ember. Це головним чином пов’язано зі зростанням вітрової та сонячної енергетики, яка зросла на 37% між 2021 і 2025 роками.
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«Зростання вітрової та сонячної енергетики діє як щит від впливу глобальної нестабільності на ціни», — каже Кріс Росслоу, автор звіту.
«Поки ціни на газ стрімко зростають, відновлювана енергія дозволяє іспанським домогосподарствам та підприємствам знизити рахунки за електроенергію».

Іспанія робить ставку на сонячну та вітрову енергетику

Іспанія стала лідером у європейській гонці за відновлювану енергетику. З 2019 року вона подвоїла свої потужності вітрової та сонячної енергетики, додавши понад 40 ГВт, що більше, ніж будь-яка інша країна ЄС, окрім Німеччини, ринок електроенергії якої вдвічі більший, ніж у Іспанії.
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У серпні 2025 року Іспанія взагалі не використовувала вугілля для виробництва електроенергії. Це дуже відрізняється від того, що було лише десять років тому, коли вугілля становило чверть електроенергії країни.
Це демонструє, як швидко країни можуть змінити свій енергетичний баланс, якщо вони вирішать це зробити.
«Вам не потрібне іспанське сонце, щоб досягти того, чого досягла країна; будь-яка європейська країна могла б краще використовувати власні вітрові та сонячні ресурси, щоб зменшити свою залежність від дорогого газу», —
стверджує Росслоу.

Більшість європейців втрачають можливості заощаджень, на які вони мають право.
В Італії, яка набагато більше залежить від газу, середня ціна на електроенергію в березні цього року становила 143 євро/МВт·год, що втричі вище, ніж в Іспанії (42 євро/МВт·год).
З початку березня 2026 року оптові ціни на електроенергію в Іспанії постійно залишаються одними з найнижчих у Європі.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ЕнергетикаІспанія
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