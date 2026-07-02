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Які тарифи на газ будуть у липні 2026 року

Енергетика
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Які тарифи на газ будуть у липні 2026 року
Які тарифи на газ будуть у липні 2026 року
Постачальники газу для побутових споживачів оприлюднили цінники на липень.
На українському ринку зараз працює 8 компаній. 4 із них пропонують лише річні тарифи, ще 4 — як річні, так і місячні змінні, пише Газправда.
Річні пропозиції традиційно не змінилися. Вони коливаються від 7,96 до 9,99 грн за куб.
Місячні пропозиції у порівнянні із червнем знизилися. Місячні цінники коливаються від 8,46 до 27,99 грн за метр кубічний.
Які тарифи на газ будуть у липні 2026 року
Базовими для населення є саме річні тарифи. На місячні, фактично ринкові ціни, споживачі можуть перейти хіба що за власним бажанням. Самовільно переводити клієнтів із річних на місячні тарифи компанії не мають права.
А переважна більшість побутових споживачів — близько 98%, або понад 12 мільйонів домогосподарств є клієнтами ГК «Нафтогаз України». Її тариф «Фіксований» — 7,96 грн за куб діятиме щонайменше до 30 квітня 2027 року.
Нагадємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила рішення про підвищення тарифу НЕК «Укренерго» на послуги з оперативно-диспетчерського управління.
Згідно з рішенням НКРЕКП, із 1 липня тариф на послуги з оперативно-диспетчерського управління зросте на 7,8% — до 118,64 грн за МВт·год без ПДВ.
З 1 січня 2026 року тариф на передачу становив 742,91 грн/МВт-год, тариф на диспетчеризацію — 110,03 грн/МВт-год.
Водночас регулятор планував розглянути питання підвищення тарифу на передачу електроенергії на 21,8% — до 903,53 грн за МВт·год без ПДВ.
За матеріалами:
Finance.ua
Тарифи
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