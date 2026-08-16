Ціни на пальне в Україні підуть вниз: прогноз на вересень Сьогодні 17:01 — Особисті фінанси

За прогнозами провідних консалтингових компаній, у вересні 2026 року бензин А-95 коштуватиме 77-80 грн за літ

Ситуація на українському ринку пального влітку 2026 року залишається напруженою. Зокрема, з 20 липня до 8 серпня середні роздрібні ціни на бензин зросли на 4,5−5 гривень, на дизельне пальне більш ніж на 13 грн. Автогаз за цей період також подорожчав більш ніж на 3 грн за літр.

Якими будуть ціни на пальне до кінця серпня та у вересні

Перспективи ринку на кінець серпня та вересень оцінюють як стабільні. Експерти не бачать передумов для подальшого зростання цін. Навпаки, очікується формування тенденції до їхнього зниження.

Таким чином, прогноз, який озвучували в липні, щодо подорожчання бензину до 100 грн за літр, не справдиться.

Однією з передумов для зниження цін стане насичення ринку дешевшою сировиною. Європейські та світові котирування на нафту й пальне вже знижуються. За словами експерта ринку Сергія Куюна, після 15 серпня в Україну почнуть надходити значні обсяги пального за нижчими цінами.

Читайте також Експерт прогнозує новий стрибок цін на пальне

Водночас це не одразу позначиться на цінах на АЗС. Мережі раніше закупили партії пального за вищими цінами й продаватимуть їх, доки запаси не вичерпаються.

Куюн також вважає, що пік споживання бензину та дизельного пального вже минув, оскільки завершився період жнив.

Додатковий ефект має дати логістична перебудова ринку. Нові маршрути постачання з Румунії та Словаччини дозволять диверсифікувати імпортні потоки. У перспективі це може позитивно вплинути на формування цін на пальне.

Скільки коштуватиме пальне у вересні

За прогнозами провідних консалтингових компаній, у вересні 2026 року бензин А-95 коштуватиме 77−80 грн за літр проти 81 грн зараз.

Ціна дизельного пального може становити 83−85 грн за літр порівняно з нинішніми 92,7 грн. Автогаз, за прогнозами, коштуватиме 41−42 грн за літр проти 43,6 грн зараз.

У державних та лоукост-мережах ціна бензину А-95, як очікується, не перевищуватиме 77 грн за літр, а дизельного пального — 82 грн. Різниця між цим сегментом і преміальними мережами становитиме близько 5 грн за літр.

Прогнози щодо падіння цін на пальне в Україні за типами мереж АЗС (гривень за літр):

Мережа АЗС Бензин А-95 (прогноз) Дизельне пальне (прогноз) Автогаз LPG (прогноз) SOCAR / WOG / OKKO (Преміум) 80,00 грн 86,00 грн 42,50 грн KLO / UPG (Мідл-сегмент) 78,50 грн 83,50 грн 41,50 грн Укрнафта / БРСМ (Лоукост) 76,50 грн 81,50 грн 40,50 грн

Чи зросте попит на пальне у вересні

У вересні розпочнуться збирання пізніх зернових та осіння посівна кампанія, які потребуватимуть значних обсягів пального.

Водночас, за оцінками аналітиків, підстав для занепокоєння немає. Великі оператори ринку нафтопродуктів уже мають довгострокові європейські контракти на постачання.

Експерти також радять, якщо, приміром, фізособам чи бізнесу треба придбати велику кількість пального, то слід зачекати саме вересня (принаймні, його першу-другу декади), коли ціни на АЗС суттєво знизяться.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.