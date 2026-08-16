0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Понад 5 тисяч підлітків офіційно працевлаштувалися у 2026 році: де молодь найактивніше виходить на роботу

Особисті фінанси
58
В Україні зростає кількість неповнолітніх, які офіційно виходять на роботу. За сім місяців 2026 року офіційно працевлаштувалися 5 015 підлітків віком до 18 років.
Про це повідомляє Опендатабот.

Кількість працевлаштованих підлітків

Загалом кількість неповнолітніх, які офіційно працевлаштовуються, зростає. Винятком став 2022 рік, коли показник скоротився у 2,6 раза.
Уже у 2024 році кількість офіційно працевлаштованих підлітків була на 9% вищою, ніж до початку повномасштабної війни. У 2025 році показник зріс ще на 18% — до 23 817 осіб.
Зростання переважно відбувається завдяки підліткам віком 16−17 років. Водночас серед дітей 14−15 років офіційне працевлаштування залишається рідкісним. До повномасштабної війни сотні дітей цього віку офіційно влаштовувалися на першу роботу. У 2025 році таких випадків було лише п’ять: чотири на Миколаївщині та один на Закарпатті. У 2026 році офіційно працевлаштувалася лише одна дитина віком 14−15 років на Одещині.
Кількість працевлаштованих неповнолітніх
Кількість працевлаштованих неповнолітніх

Роботодавці активніше шукають молодь

У Work.ua зазначають, що від початку повномасштабного вторгнення попит роботодавців на молодих працівників зріс. Частка контактів, відкритих у резюме кандидатів віком до 18 років, збільшилася з 2,5% у 2021 році до 4,5% у 2025-му. Цьогоріч тенденція продовжується.
Це також помічають великі роботодавці. У МакДональдз підлітки віком 16−17 років нині становлять 15% команди ресторанів.
У компанії зазначають, що інтерес молоді до роботи в мережі залишається стабільно високим. Близько 37% неповнолітніх працівників приходять за рекомендаціями друзів через реферальну програму, щоб отримати перші професійні навички та офіційний трудовий досвід.

Скільки підлітків працевлаштувала служба зайнятості

Допомагає неповнолітнім шукати роботу і Державна служба зайнятості. Цьогоріч через службу роботу знайшли 225 підлітків.
Починаючи з 2023 року кількість неповнолітніх, яким служба допомагає працевлаштуватися, у середньому щороку подвоюється.
Протягом останніх трьох років серед лідерів за працевлаштуванням підлітків за сприяння служби стабільно залишаються Івано-Франківщина, Вінниччина та Хмельниччина.

Де найбільше працює підлітків

Кожен третій підліток, який офіційно працевлаштувався цьогоріч, працює в Києві. У столиці таких працівників 1 642.
На другому місці Дніпропетровщина, де офіційно працюють 1 100 неповнолітніх. Разом на Київ і Дніпропетровську область припадає 55% усіх офіційно працевлаштованих підлітків. До повномасштабної війни на ці два регіони припадала лише третина працевлаштованих неповнолітніх.
Порівняно з періодом до повномасштабної війни найбільше працевлаштування неповнолітніх зросло на Івано-Франківщині та Дніпропетровщині більш ніж удвічі. У Києві показник збільшився майже вдвічі.
Водночас за час повномасштабної війни, за винятком регіонів активних бойових дій, кількість працевлаштованих підлітків найбільше скоротилася на Житомирщині на 21%.
Кожен третій підліток, який офіційно працевлаштувався цьогоріч, працює в Києві
Кожен третій підліток, який офіційно працевлаштувався цьогоріч, працює в Києві

Як неповнолітні можуть офіційно працювати

В Україні офіційно працювати можна з 16 років. Водночас закон дозволяє працевлаштовувати й молодших підлітків.
Із 15 років працювати можна за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює. Учні з 14 років також можуть виконувати легку роботу, яка не шкодить здоров’ю та не заважає навчанню, у вільний від навчання час і за згодою одного з батьків.
Для неповнолітніх встановлена скорочена тривалість робочого часу. Для працівників віком 16−18 років вона становить до 36 годин на тиждень. Для осіб віком 15−16 років та учнів віком 14−15 років, які працюють під час канікул, — до 24 годин.
Неповнолітніх також не можна залучати до важких, небезпечних і шкідливих робіт, нічних та понаднормових змін і роботи у вихідні.
Трудовий договір з особою до 18 років має укладатися в письмовій формі. Перед початком роботи неповнолітній має пройти медичний огляд. Також під час приймання на роботу неповнолітнім не можна встановлювати випробувальний термін.
За матеріалами:
Finance.ua
Робота
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems