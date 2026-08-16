Понад 5 тисяч підлітків офіційно працевлаштувалися у 2026 році: де молодь найактивніше виходить на роботу Сьогодні 14:16 — Особисті фінанси

В Україні зростає кількість неповнолітніх, які офіційно виходять на роботу. За сім місяців 2026 року офіційно працевлаштувалися 5 015 підлітків віком до 18 років.

Про це повідомляє Опендатабот.

Кількість працевлаштованих підлітків

Загалом кількість неповнолітніх, які офіційно працевлаштовуються, зростає. Винятком став 2022 рік, коли показник скоротився у 2,6 раза.

Уже у 2024 році кількість офіційно працевлаштованих підлітків була на 9% вищою, ніж до початку повномасштабної війни. У 2025 році показник зріс ще на 18% — до 23 817 осіб.

Зростання переважно відбувається завдяки підліткам віком 16−17 років. Водночас серед дітей 14−15 років офіційне працевлаштування залишається рідкісним. До повномасштабної війни сотні дітей цього віку офіційно влаштовувалися на першу роботу. У 2025 році таких випадків було лише п’ять: чотири на Миколаївщині та один на Закарпатті. У 2026 році офіційно працевлаштувалася лише одна дитина віком 14−15 років на Одещині.

Кількість працевлаштованих неповнолітніх

Роботодавці активніше шукають молодь

У Work.ua зазначають, що від початку повномасштабного вторгнення попит роботодавців на молодих працівників зріс. Частка контактів, відкритих у резюме кандидатів віком до 18 років, збільшилася з 2,5% у 2021 році до 4,5% у 2025-му. Цьогоріч тенденція продовжується.

Це також помічають великі роботодавці. У МакДональдз підлітки віком 16−17 років нині становлять 15% команди ресторанів.

У компанії зазначають, що інтерес молоді до роботи в мережі залишається стабільно високим. Близько 37% неповнолітніх працівників приходять за рекомендаціями друзів через реферальну програму, щоб отримати перші професійні навички та офіційний трудовий досвід.

Скільки підлітків працевлаштувала служба зайнятості

Допомагає неповнолітнім шукати роботу і Державна служба зайнятості. Цьогоріч через службу роботу знайшли 225 підлітків.

Починаючи з 2023 року кількість неповнолітніх, яким служба допомагає працевлаштуватися, у середньому щороку подвоюється.

Протягом останніх трьох років серед лідерів за працевлаштуванням підлітків за сприяння служби стабільно залишаються Івано-Франківщина, Вінниччина та Хмельниччина.

Де найбільше працює підлітків

Кожен третій підліток, який офіційно працевлаштувався цьогоріч, працює в Києві. У столиці таких працівників 1 642.

На другому місці Дніпропетровщина, де офіційно працюють 1 100 неповнолітніх. Разом на Київ і Дніпропетровську область припадає 55% усіх офіційно працевлаштованих підлітків. До повномасштабної війни на ці два регіони припадала лише третина працевлаштованих неповнолітніх.

Порівняно з періодом до повномасштабної війни найбільше працевлаштування неповнолітніх зросло на Івано-Франківщині та Дніпропетровщині більш ніж удвічі. У Києві показник збільшився майже вдвічі.

Водночас за час повномасштабної війни, за винятком регіонів активних бойових дій, кількість працевлаштованих підлітків найбільше скоротилася на Житомирщині на 21%.

Кожен третій підліток, який офіційно працевлаштувався цьогоріч, працює в Києві

Як неповнолітні можуть офіційно працювати

В Україні офіційно працювати можна з 16 років. Водночас закон дозволяє працевлаштовувати й молодших підлітків.

Із 15 років працювати можна за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює. Учні з 14 років також можуть виконувати легку роботу, яка не шкодить здоров’ю та не заважає навчанню, у вільний від навчання час і за згодою одного з батьків.

Для неповнолітніх встановлена скорочена тривалість робочого часу. Для працівників віком 16−18 років вона становить до 36 годин на тиждень. Для осіб віком 15−16 років та учнів віком 14−15 років, які працюють під час канікул, — до 24 годин.

Неповнолітніх також не можна залучати до важких, небезпечних і шкідливих робіт, нічних та понаднормових змін і роботи у вихідні.

Трудовий договір з особою до 18 років має укладатися в письмовій формі. Перед початком роботи неповнолітній має пройти медичний огляд. Також під час приймання на роботу неповнолітнім не можна встановлювати випробувальний термін.

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