Чи можна перетнути кордон із закордонним паспортом у «Дії»

У мобільному застосунку «Дія» можна користуватися цифровими біометричними та небіометричними закордонними паспортами, виданими після 2015 року. В Україні вони мають таку саму силу для посвідчення особи, як і ID-картка.
Водночас цифровий закордонний паспорт у «Дії» за загальним правилом не дає права на перетин державного кордону.
Коли закордонний паспорт у «Дії» можна використати на кордоні
Українець може перетнути кордон із цифровим закордонним паспортом у «Дії» лише в одному випадку. Йдеться про ситуацію, коли громадянин прибув до українського пункту пропуску без фізичного закордонного паспорта, але має згенерований документ у застосунку. У такому разі в’їзд на територію України може бути дозволений в індивідуальному порядку.
В усіх інших випадках закордонний паспорт у «Дії» не дає права на перетин кордону. Крім того, такий документ не може використовуватися для підтвердження особи в країнах Європи та світу.
Наразі в мобільному застосунку доступні такі цифрові документи:
паспорт громадянина України у вигляді ID-картки;
біометричний закордонний паспорт;
картка платника податків (РНОКПП);
посвідчення водія;
свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;
страховий поліс транспортного засобу;
студентський квиток;
довідка внутрішньо переміщеної особи (ВПО);
свідоцтво про народження дитини.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що українці у Великій Британії, Канаді та США можуть отримувати закордонні паспорти, оформлені в посольствах і консульствах України, через мережу сервісних центрів VFS Global. МЗС України у співпраці з VFS Global завершило підготовку до запуску експериментального проєкту з адресної доставки закордонних паспортів.
Новий механізм передбачає можливість отримання готових паспортів не лише у посольствах і консульствах, а й у сервісних центрах. Це має зменшити кількість поїздок, черг і загальний час очікування.
Також ми розповідали, що для чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, діють додаткові вимоги під час оформлення закордонного паспорта. Разом із пакетом документів необхідно подати електронний військово-обліковий документ у застосунку «Резерв+».