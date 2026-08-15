Чи можна перетнути кордон із закордонним паспортом у «Дії» Сьогодні 16:03 — Особисті фінанси

Цифровий закордонний паспорт у "Дії" за загальним правилом не дає права на перетин державного кордону.

У мобільному застосунку «Дія» можна користуватися цифровими біометричними та небіометричними закордонними паспортами, виданими після 2015 року. В Україні вони мають таку саму силу для посвідчення особи, як і ID-картка.

Про це нагадали в Державній міграційній службі.

Водночас цифровий закордонний паспорт у «Дії» за загальним правилом не дає права на перетин державного кордону.

Коли закордонний паспорт у «Дії» можна використати на кордоні

Українець може перетнути кордон із цифровим закордонним паспортом у «Дії» лише в одному випадку. Йдеться про ситуацію, коли громадянин прибув до українського пункту пропуску без фізичного закордонного паспорта, але має згенерований документ у застосунку. У такому разі в’їзд на територію України може бути дозволений в індивідуальному порядку.

В усіх інших випадках закордонний паспорт у «Дії» не дає права на перетин кордону. Крім того, такий документ не може використовуватися для підтвердження особи в країнах Європи та світу.

Які документи доступні в «Дії»

Наразі в мобільному застосунку доступні такі цифрові документи:

паспорт громадянина України у вигляді ID-картки;

біометричний закордонний паспорт;

картка платника податків (РНОКПП);

посвідчення водія;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

страховий поліс транспортного засобу;

студентський квиток;

довідка внутрішньо переміщеної особи (ВПО);

свідоцтво про народження дитини.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що українці у Великій Британії, Канаді та США можуть отримувати закордонні паспорти, оформлені в посольствах і консульствах України, через мережу сервісних центрів VFS Global. МЗС України у співпраці з VFS Global завершило підготовку до запуску експериментального проєкту з адресної доставки закордонних паспортів.

Новий механізм передбачає можливість отримання готових паспортів не лише у посольствах і консульствах, а й у сервісних центрах. Це має зменшити кількість поїздок, черг і загальний час очікування.

Також ми розповідали , що для чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, діють додаткові вимоги під час оформлення закордонного паспорта. Разом із пакетом документів необхідно подати електронний військово-обліковий документ у застосунку «Резерв+».

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