Отримати паспорт за кордоном стане простіше: що зміниться Сьогодні 20:01 — Особисті фінанси

Українці у Великій Британії, Канаді та США найближчим часом зможуть отримувати закордонні паспорти, оформлені в посольствах і консульствах України, через мережу сервісних центрів VFS Global.

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України.

Запуск пілотного проєкту

«Продовжуємо системно модернізувати консульські послуги для українців за кордоном, робити їх зручнішими й доступнішими», — зазначив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

МЗС України у співпраці з VFS Global завершило підготовку до запуску експериментального проєкту з адресної доставки закордонних паспортів.

Громадяни, які оформлюють паспорти в дипломатичних установах України у Великій Британії, Канаді та США, зможуть обрати отримання документа в одному з 35 сервісних центрів VFS Global.

Новий механізм передбачає можливість отримання готових паспортів не лише у посольствах і консульствах, а й у сервісних центрах. Це має зменшити кількість поїздок, черг і загальний час очікування.

Отримання паспорта відбуватиметься виключно після процедури верифікації, що гарантує захист персональних даних і унеможливлює зловживання.

Детальну інформацію щодо нового сервісу обіцяють оприлюднити на сторінках посольств і консульств.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що з 25 грудня 2025 року в Україні діє порядок одночасного оформлення ID-картки та закордонного паспорта. Послуга доступна як для однієї особи, так і для оформлення документів собі та закордонного паспорта або паспортів дитині чи дітям, які досягли або не досягли 14-річного віку.

