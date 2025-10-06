0 800 307 555
Які послуги в сервісних центрах МВС надаються за закордонним паспортом

28
Щоб отримати послуги у сервісних центрах МВС, обов’язково потрібно надавати документ, що підтверджує особу. Це може бути не тільки паспорт громадянина України чи ID-картка — можна пред’являти і паспорт громадянина України для виїзду за кордон та актуальний витяг про місце реєстрації.
Детальніше про це розповіли фахівці Головного сервісного центру МВС.
«Уявіть ситуацію, ви записались до сервісного центру МВС, аби обміняти посвідчення водія видане на 2 роки. Через поспіх уже по дорозі до територіального підрозділу розумієте, що забули вдома паспорт-книжечку. Або ще один приклад: прийшовши до сервісного центру МВС, розумієте, що ID-картку не взяли з собою, а телефон — розрядився, щоби пред’явити її у застосунку Дія. Але навіть у таких ситуаціях не варто панікувати. У сервісних центрах МВС можливо отримати послуги, пред’явивши паспорт громадянина України для виїзду за кордон. При цьому обов’язково взяти до сервісного центру МВС витяг з реєстру територіальної громади про реєстрацію місця проживання», — зазначають у ГСЦ МВС.
Зокрема із закордонним паспортом надаються такі послуги:
  • складання теоретичних і практичних іспитів;
  • отримання посвідчення водія;
  • обмін та відновлення посвідчення водія;
  • реєстраційні дії з транспортними засобами.
Під час складання теоретичних і практичних іспитів додатково — медичну довідку щодо придатності до керування транспортними засобами обраної категорії.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
