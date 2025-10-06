0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Якою буде прибутковість за депозитами у жовтні: відповідь банкіра

Кредит&Депозит
36
Якою буде прибутковість за депозитами у жовтні: відповідь банкіра
Якою буде прибутковість за депозитами у жовтні: відповідь банкіра
Цього тижня, з 6 до 12 жовтня, ситуація на депозитному ринку, скоріше за все, буде звичною. Українці зможуть зробити вклади з дохідністю від 13% до 17% річних.
У вересні монетарний комітет Нацбанку не змінив облікову ставку, яка залишилася на рівні 15,5%. Водночас ставка за 3-місячними депозитними сертифікатами, яка визначає прибутковість гривневих вкладів, становить 19%, розповів директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро Замотаєв.
Через це, за словами банкіра, середні ставки за гривневими депозитами кардинально не зміняться принаймні до кінця жовтня.
Очікується, що у банках наступного тижня ставки за вкладами будуть такими:
  • в середньому вони коливатимуться в межах 13−14,5% річних — залежно від терміну розміщення;
  • найцікавішими для вкладників будуть депозити на 6−9 місяців або на рік, де максимальна прибутковість може досягати 16,5−17% річних.
«Осінь завжди вважається „гарячою“ порою для депозитів: банки активно пропонують привабливі умови, зокрема стартові бонуси за відкриття вкладу, які можуть додати до базової ставки ще 0,5−1 відсоткового пункту», — каже банкір.
Читайте також
За словами Замотаєва, на фоні стабільного валютного курсу та уповільнення інфляції такі пропозиції банків стають вагомим аргументом для тих, хто хоче не лише зберегти, але й примножити свої заощадження.
«Зараз справді один із найсприятливіших моментів для відкриття гривневих депозитів. Інфляція у річному вимірі продовжує знижуватися, що робить депозити не просто способом зберегти гроші, а й можливістю отримати реальний прибуток», — наголосив Замотаєв.

Читайте також: Як правильно обрати депозит: огляд найвигідніших пропозицій 2025 року

Банкір додав, що перерахувавши дохідність вкладів з урахуванням інфляції, вкладники наразі можуть заробити додатково 2−3% на своїх депозитах.
Важливо! Хоча НБУ залишив у вересня облікову ставку незмінною, проте вже на 23 жовтня заплановане нове засідання монетарного комітету. Тоді, за словами експертів, регулятор може переглянути як ставку, так і інші монетарні інструменти.

Депозити у жовтні: що варто знати

  • На початку жовтня для українців відкрився один із найсприятливіших періодів для розміщення гривневих депозитів, як зазначають банкіри. Валютний ринок залишається стабільним, а економічні чинники наразі не створюють суттєвих ризиків. Це формує унікальне «вікно можливостей» для вкладників.
  • Найбільший інтерес зараз викликають депозити терміном від шести до дев’яти місяців, а також на один рік. Водночас через стан невизначеності українці обережно ставляться до довших строків розміщення коштів і рідко обирають депозити більш ніж на рік.
За матеріалами:
Телеканал 24
ІнвестиціїГроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems