Якою буде прибутковість за депозитами у жовтні: відповідь банкіра

Цього тижня, з 6 до 12 жовтня, ситуація на депозитному ринку, скоріше за все, буде звичною. Українці зможуть зробити вклади з дохідністю від 13% до 17% річних.

У вересні монетарний комітет Нацбанку не змінив облікову ставку, яка залишилася на рівні 15,5%. Водночас ставка за 3-місячними депозитними сертифікатами, яка визначає прибутковість гривневих вкладів, становить 19%, розповів директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро Замотаєв.

Через це, за словами банкіра, середні ставки за гривневими депозитами кардинально не зміняться принаймні до кінця жовтня.

Очікується, що у банках наступного тижня ставки за вкладами будуть такими:

в середньому вони коливатимуться в межах 13−14,5% річних — залежно від терміну розміщення;

найцікавішими для вкладників будуть депозити на 6−9 місяців або на рік, де максимальна прибутковість може досягати 16,5−17% річних.

«Осінь завжди вважається „гарячою“ порою для депозитів: банки активно пропонують привабливі умови, зокрема стартові бонуси за відкриття вкладу, які можуть додати до базової ставки ще 0,5−1 відсоткового пункту», — каже банкір.

За словами Замотаєва, на фоні стабільного валютного курсу та уповільнення інфляції такі пропозиції банків стають вагомим аргументом для тих, хто хоче не лише зберегти, але й примножити свої заощадження.

«Зараз справді один із найсприятливіших моментів для відкриття гривневих депозитів. Інфляція у річному вимірі продовжує знижуватися, що робить депозити не просто способом зберегти гроші, а й можливістю отримати реальний прибуток», — наголосив Замотаєв.

Банкір додав, що перерахувавши дохідність вкладів з урахуванням інфляції, вкладники наразі можуть заробити додатково 2−3% на своїх депозитах.

Важливо! Хоча НБУ залишив у вересня облікову ставку незмінною, проте вже на 23 жовтня заплановане нове засідання монетарного комітету. Тоді, за словами експертів, регулятор може переглянути як ставку, так і інші монетарні інструменти.

Депозити у жовтні: що варто знати

На початку жовтня для українців відкрився один із найсприятливіших періодів для розміщення гривневих депозитів, як зазначають банкіри. Валютний ринок залишається стабільним, а економічні чинники наразі не створюють суттєвих ризиків. Це формує унікальне «вікно можливостей» для вкладників.

Найбільший інтерес зараз викликають депозити терміном від шести до дев’яти місяців, а також на один рік. Водночас через стан невизначеності українці обережно ставляться до довших строків розміщення коштів і рідко обирають депозити більш ніж на рік.

