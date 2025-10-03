Як забрати кошти з банку-банкрута через «Дію» Сьогодні 14:06 — Кредит&Депозит

Отримати відшкодування своїх вкладів у банку, що збанкрутував, можна в кілька кліків через застосунок «Дія». Кошти прийдуть протягом трьох днів.

Українцям доступний сервіс «Повернення вкладів», який допомагає швидко та зручно отримати гарантоване відшкодування на наявну або відкрити нову картку єПідтримка в одному з банків-агентів Фонду гарантування.

Результати роботи

Як зазначають у Фонді гарантування, від старту сервісу у жовтні 2023 року через «Дію» отримали відшкодування понад 2,9 тис. вкладників банків, що ліквідуються ФГВФО.

За цей час було проведено 3,9 тис. транзакцій на суму понад 48,1 млн грн, забезпечивши фізичним особам і фізичним особам-підприємцям належні їм виплати за вкладами в банках (депозитами і коштами на поточних рахунках).

За словами директорки-розпорядниці Фонду гарантування вкладів Ольги Білай, загалом майже 50% виплат тепер здійснюється онлайн.

Чому це корисно?

Після початку повномасштабної війни гостро постало питання доступу вкладників до власних коштів. Через переміщення всередині країни чи виїзд за кордон багато людей не могли фізично відвідати банківські відділення.

Саме тому була запроваджена система онлайн-виплат через застосунок «Дія». Таким чином вкладники без обмежень можуть отримати свої гроші у будь-якому куточку України чи за її межами.

Як отримати відшкодування через «Дію»

Щоб отримати відшкодування у застосунку «Дія», треба:

зайти в додаток, натиснути «Сервіси» і з запропонованого меню послуг обрати «Повернення вкладів»;

обрати збанкрутілий банк, у якому відкрито рахунок (якщо йдеться про кошти в декількох таких банках, процедуру потрібно повторити по кожному банку окремо);

обрати картку єПідтримка, на яку надійдуть кошти, відкриту в одному з банків-агентів, що є учасниками послуги (або відкрити картку єПідтримка відразу в застосунку);

переглянути/перевірити інформацію, а також суму, доступну для виплати;

підписати заяву Дія.Підписом.

Після цього заява надсилається до банку-агента на опрацювання і за три дні відбувається перерахування коштів вкладнику. Витрачати їх можна на що завгодно.

У яких банках можна отримати виплату через «Дію»:

АТ КБ «ПприватБанк»,

АБ «Укргазбанк»,

АТ «ПУМБ»,

АТ «Універсалбанк»,

АТ «Ідея Банк».

