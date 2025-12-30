Програма"5−7−9%": ідприємці оформили нових пільгових кредитів на 3,3 млрд грн Сьогодні 11:23 — Кредит&Депозит

За минулий тиждень підприємці оформили 686 нових кредитів на суму 3,3 млрд грн.

Від початку 2025 року в межах програми бізнес залучив 28,9 тис. кредитів на загальну суму 87,7 млрд грн.

Загалом з початку року найбільше кредитних коштів було отримано за такими напрямами:

кредитування у зоні високого воєнного ризику — 25,3 млрд грн;

розвиток переробної промисловості — 22,6 млрд грн;

інвестиційні проєкти — 22,1 млрд грн.

Найбільший приріст за сумою виданих кредитів цього тижня зафіксовано у кредитуванні бізнесу в зонах високого воєнного ризику (+ 1,06 млрд грн).

Від початку дії програми (лютий 2020 року) підприємці отримали 133,3 тис. кредитів на суму 453,7 млрд грн. З них у період воєнного стану — 98,5 тис. кредитів на 364,1 млрд грн.

До десятки лідерів за кількістю взятих кредитів увійшли чотири регіони, що належать до зон високого воєнного ризику: Дніпропетровська, Одеська, Київська, Харківська області.

