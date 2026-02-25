Де беруть найбільше іпотек: регіони та суми
Банки України в грудні видали 952 іпотечні кредити на загальну суму майже 2 млрд грн.
Про це свідчать дані щомісячного Опитування банків про іпотечне кредитування.
Результати опитування:
- 539 кредитів на 1,1 млрд грн надано на первинному ринку нерухомості, з них 203 на 385 млн грн — під заставу майнових прав на майбутнє нерухоме майно;
- 413 кредитів на 827 млн грн надано на вторинному ринку нерухомості.
Середньозважена ефективна ставка становила 8,11% річних на первинному ринку та 8,66% на вторинному ринку.
Якість іпотечного портфеля хороша: частка непрацюючих кредитів становить лише 13%.
Регіони
У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у грудні видано:
- у Київській області (347 договорів на загальну суму 722 млн грн, або 37% від загального обсягу);
- у місті Києві (191 договір на 455 млн грн);
- у Львівській області (47 договорів на 103 млн грн);
- в Одеській області (40 договорів на 78 млн грн);
- у Волинській області (38 договорів на 69 млн грн).
Під час опитування відповіді надали 38 банків із часткою понад 95% від загального валового іпотечного портфеля, з яких про видачу нових іпотечних кредитів поінформували 14 банків.
Нагадаємо, якщо виникла потреба придбати коштовний товар, а необхідної суми наразі немає? У таких випадках банки пропонують зручний фінансовий інструмент — розстрочку.
Розстрочка — це спосіб оплати, за якого загальна вартість товару розподіляється на кілька рівних або визначених частин. Покупець сплачує їх поступово, у встановлені строки, зазвичай щомісяця протягом певного періоду. Про це йдеться детально в нашій статті: Огляд розстрочок у 2026: що пропонують банки
Поділитися новиною
Також за темою
Де беруть найбільше іпотек: регіони та суми
Як Національна установа розвитку допомагає малому та середньому бізнесу
Огляд розстрочок у 2026: що пропонують банки
За 2025 рік банки отримали рекородні 126,8 млрд гривень прибутку — деталі
Безготівкові розрахунки: скільки грошей надійшло в Україну у 2025 році
Голова НБУ: обсяги кредитування в Україні зростають, як у мирний час