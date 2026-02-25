Де беруть найбільше іпотек: регіони та суми Сьогодні 12:00 — Кредит&Депозит

Банки України в грудні видали 952 іпотечні кредити на загальну суму майже 2 млрд грн.

Результати опитування:

539 кредитів на 1,1 млрд грн надано на первинному ринку нерухомості, з них 203 на 385 млн грн — під заставу майнових прав на майбутнє нерухоме майно;

413 кредитів на 827 млн грн надано на вторинному ринку нерухомості.

Середньозважена ефективна ставка становила 8,11% річних на первинному ринку та 8,66% на вторинному ринку.

Якість іпотечного портфеля хороша: частка непрацюючих кредитів становить лише 13%.

Регіони

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у грудні видано:

у Київській області (347 договорів на загальну суму 722 млн грн, або 37% від загального обсягу);

у місті Києві (191 договір на 455 млн грн);

у Львівській області (47 договорів на 103 млн грн);

в Одеській області (40 договорів на 78 млн грн);

у Волинській області (38 договорів на 69 млн грн).

Під час опитування відповіді надали 38 банків із часткою понад 95% від загального валового іпотечного портфеля, з яких про видачу нових іпотечних кредитів поінформували 14 банків.

