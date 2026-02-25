0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Де беруть найбільше іпотек: регіони та суми

Кредит&Депозит
25
Де беруть найбільше іпотек: регіони та суми
Де беруть найбільше іпотек: регіони та суми
Банки України в грудні видали 952 іпотечні кредити на загальну суму майже 2 млрд грн.
Про це свідчать дані щомісячного Опитування банків про іпотечне кредитування.
Результати опитування:
  • 539 кредитів на 1,1 млрд грн надано на первинному ринку нерухомості, з них 203 на 385 млн грн — під заставу майнових прав на майбутнє нерухоме майно;
  • 413 кредитів на 827 млн грн надано на вторинному ринку нерухомості.
Середньозважена ефективна ставка становила 8,11% річних на первинному ринку та 8,66% на вторинному ринку.
Де беруть найбільше іпотек: регіони та суми
Якість іпотечного портфеля хороша: частка непрацюючих кредитів становить лише 13%.

Регіони

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у грудні видано:
  • у Київській області (347 договорів на загальну суму 722 млн грн, або 37% від загального обсягу);
  • у місті Києві (191 договір на 455 млн грн);
  • у Львівській області (47 договорів на 103 млн грн);
  • в Одеській області (40 договорів на 78 млн грн);
  • у Волинській області (38 договорів на 69 млн грн).
Під час опитування відповіді надали 38 банків із часткою понад 95% від загального валового іпотечного портфеля, з яких про видачу нових іпотечних кредитів поінформували 14 банків.
Місце для вашої реклами
Нагадаємо, якщо виникла потреба придбати коштовний товар, а необхідної суми наразі немає? У таких випадках банки пропонують зручний фінансовий інструмент — розстрочку.
Розстрочка — це спосіб оплати, за якого загальна вартість товару розподіляється на кілька рівних або визначених частин. Покупець сплачує їх поступово, у встановлені строки, зазвичай щомісяця протягом певного періоду. Про це йдеться детально в нашій статті: Огляд розстрочок у 2026: що пропонують банки
За матеріалами:
Finance.ua
ІпотекаЖитлова нерухомість
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems