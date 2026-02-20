Банки в 2025 збільшили прибуток на 22% Сьогодні 14:03 — Кредит&Депозит

Банки в 2025 збільшили прибуток на 22%

За попередніми даними до річного аудиту, за 2025 рік банки отримали рекородні 126,8 млрд гривень прибутку, що на 22% більше у порівнянні з 2024 роком (103,7 млрд гривень).

Про це свідчать дані НБУ , передають Українські Новини.

Зазначається, що основним джерелом прибутку залишався чистий процентний дохід з огляду на стабільну дохідність кредитів і нарощення портфеля.

Причини зростання

Основний чинник зростання прибутку порівняно з минулим роком — відмова від підвищеної ставки оподаткування 50%, що повернеться вже у 2026 році.

Водночас рентабельність капіталу сектору за прибутком до оподаткування поволі знижувалася — до 50% у 2025 році проти 52,4% у 2024 та 58,6% у 2023 роках.

Упродовж 2025 року регулятивний капітал банківського сектору підвищився, що підтримує можливість банків нарощувати обсяги кредитів.

Національний банк продовжує запровадження регулятивних змін згідно з європейськими нормами, а з початку 2026 року розпочав традиційну оцінку стійкості.

Чисті гривневі кредити бізнесу та населенню зростали швидкими темпами два роки поспіль та за 2025 рік збільшилися більш ніж на третину.

Активне кредитування було стабільним джерелом приросту чистих активів банківського сектору, які зросли на 11% за IV квартал та на 17,2% за 2025 рік.

Читайте також Що буде з депозитом після завершення терміну дії картки — пояснення Ощадбанку

Обсяг чистих гривневих кредитів бізнесу інтенсивно збільшувався впродовж року. Таке швидке та стійке відновлення кредитної активності відрізняє сучасність від минулих криз, що є наслідком забезпечення фінансової стабільності та реалізації заходів Стратегії з розвитку кредитування.

Довідка Finance.ua:

В Ощадбанку пояснили, як клієнтам отримати депозитні кошти у разі завершення строку дії платіжної картки та які обмеження діють для цифрових карт.

Після зниження облікової ставки Національним банком України з 15,5% до 15% на депозитному ринку почалися перші зміни. Водночас про системний перегляд ставок наразі не йдеться. Про це розповів директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро Замотаєв. Середні ставки за гривневими вкладами залежно від строку розміщення коштів залишаються на рівні 13−14,5% річних. Водночас максимальні пропозиції поступово знижуватимуться.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.