Кредити зростають, депозити скорочуються: статистика НБУ за січень

У січні 2026 року українські банки збільшили обсяг кредитування на 1,2%, або на 14,8 млрд грн до 1,212 трлн грн. Водночас депозитна база скоротилася на 2,1%, або на 67,8 млрд грн до 3,171 трлн грн.
Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на дані Національного банку.
Кредитування
Згідно з даними регулятора, основний приріст кредитного портфеля забезпечили домогосподарства, де обсяг кредитів зріс на 2,4%, або на 8,1 млрд грн — до 349,9 млрд грн.
Гривневі кредити домашніх господарств за місяць збільшилися на 2,4%, або майже на 8,0 млрд грн, — до 340,0 млрд грн, а валютні на 0,4%, або на $0,83 млн, — до $233 млн.
Приріст обсягу кредитного портфеля корпоративного сегмента підвищився на 0,9%, або на 7,2 млрд грн — до 854,4 млрд грн. Зокрема гривневі кредити для бізнесу виросли майже на 1,0%, або на 5,3 млрд грн —до 560,3 млрд грн, тоді як валютні зменшилися на 0,4%, або на $28,7 млн— до $6,9 млрд.
Депозити
Зменшення депозитів у січні пов’язано зі скороченням обсягу депозитів бізнесу:
- гривневі внески зменшились на 5,5%, або на 72,8 млрд грн — до 1 трлн 255,1 млрд грн;
- валютні — на 0,3%, або на $29,2 млн — до $10,04 млрд.
Щодо домогосподарств, то обсяг їхніх гривневих депозитів упродовж місяця практично не змінився і зріс лише на 132 млн грн — до 940,5 млрд грн, тоді як валютні депозити збільшилися на 1,2%, або на $129,9 млн — до $10,94 млрд.
Курс гривні
Нацбанк зазначив, що протягом місяця курс долара зріс із 42,3532 грн/$1 до 42,8483 грн/$1, при цьому 19 січня було зафіксовано історичний мінімум офіційного курсу гривні — 43,4130 грн/$1.
Річна динаміка
У січні 2026 року порівняно із січнем 2025 року обсяг гривневих кредитів юридичних осіб зменшився на 1,8%, а кредитів населення збільшився — на 26,5%. Щодо валютних кредитів, то бізнес збільшив їх на 18,1%, тоді як населення зменшило на 12,4%.
Гривневі депозити юридичних осіб проти січня 2025 року зросли майже на 22,0%, а валютні зменшились на 2,0%. Населення наростило гривневі вклади на 18,7%, валютні — на 8,9%.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що станом на 1 січня 2026 року у 60 банках-учасниках ФГВФО налічувалося 72 млн вкладів громадян і ФОПів на загальну суму понад 1,6 трлн грн. Лідером за обсягом грошей населення на рахунках залишається державний ПриватБанк: на початок року тут зберігалося 623,8 млрд грн грошей фізосіб, або 39% усіх вкладів приватних клієнтів в українських банках. При цьому загальна кількість вкладників-фізосіб за рік майже не змінилася. На другому місці — державний Ощадбанк: 12,6 млн вкладників, сума — 235,7 млрд гривень, на третьому — приватний Універсал Банк: 10,2 млн вкладників, сума — 141,1 млрд гривень. Цей банк за рік показав найбільше зростання вкладів у відсотках.
