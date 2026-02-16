«До наступної пенсії»: Укрпошта планує видавати кредити пенсіонерам Сьогодні 16:01 — Кредит&Депозит

Пенсіонери зможуть отримувати у банку, який планує створити "Укрпошта", невеликі кредити для споживних потреб

Пенсіонери зможуть отримувати невеликі споживчі кредити у банку, який планує створити «Укрпошта». Погашення таких позик відбуватиметься автоматично з наступної пенсійної виплати.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

Кредитування пенсіонерів

За словами Смілянського, після запуску фінансової установи клієнтам буде доступний офіційний овердрафт — короткостроковий кредит на невеликі суми. Ідеться про невеликі витрати на повсякденні потреби, які погашатимуться після зарахування пенсії.

«Коли запрацює банк, це буде офіційний овердрафт. Листоноші вже кредитують пенсіонерів, купуючи для них продукти в борг „на зошит“», — зазначив він.

Як правило, це невеликі суми, які повертаються із наступної пенсійної виплати.

«Закінчилась у бабусі пенсія, а їсти треба. Листоноша прийшла, запитала, що хоче бабуся. У неї зошит і вона відмічає «Петрівна. Дві пачки макарон — 76 грн». Купила, віддала Петрівні макарони, прийшла пенсія і бабуся закрила попередній «овердрафт», — прокоментував Смілянський.

Довідка Finance.ua

запуск банку фінансової інклюзії залишається пріоритетною ціллю та завданням національного оператору зв’язку АТ «Укрпошта»;

«Укрпошта» обіцяла до 1 січня 2026 року привести свій капітал у відповідність до вимог Національного банку України без залучення коштів державного бюджету;



закон, який дозволяє Укрпошті надавати фінансові послуги, було ухвалено у другому читанні у червні 2025 році. Йдеться про законопроєкт № 12 044 про вирішення питання фінансової інклюзії, який відкриває шлях до початку роботи поштового банку;



документ передбачає запровадження нового виду банку, який працюватиме на основі обмеженої банківської ліцензії. Головне завдання таких установ — надавати фінансові послуги тим, хто нині має до них обмежений доступ: зокрема, людям у прифронтових та деокупованих регіонах, соціально вразливим групам і мікропідприємствам.

