0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Запуск банку залишається пріоритетною ціллю «Укрпошти»

21
Запуск банку залишається пріоритетною ціллю «Укрпошти»
Запуск банку залишається пріоритетною ціллю «Укрпошти»
Запуск банку фінансової інклюзії залишається пріоритетною ціллю та завданням національного оператору зв’язку АТ «Укрпошта».
Про це заявив її генеральний директор Ігор Смілянський.
«Як казав класик: цілі ясні, завдання визначені — за роботу, друзі!» — написав він за результатами оцінки «Укрпошти» на Всесвітньому поштовому конгресі в Дубаї.
За його словами, компанія за лідерства у світі по більшості показників сильно відстала від інших країн за показником відповідності бізнес-моделі — лише 21 зі 100 балів, хоча це й більше 9,9 балів торік.
Читайте також
«А все тому, що ми ще не запустили банк фінансової інклюзії — і саме через це відстаємо від 87 пошт світу, які вже це зробили. Це не мої слова — це висновки фахівців ВПС (Всесвітньої поштової спілки). На конгресі Пошта Індії показала, що її банк уже має 121 мільйон клієнтів. Пошта Італії володіє до 80% усіх депозитів країни», — зазначив Смілянський.
Нагадаємо, у серпні НБУ заявив про брак капіталу «Укрпошти» для створення банку.
За словами гендиректора «Укрпошти», на конгресі в Дубаї компанія вперше отримала нагороду Rising Star Award («Зірка, що сходить «) за найшвидший прогрес за Індексом розвитку поштового зв’язку (2IPD).
Він уточнив, що за надійністю показник зріс із 82,6 до 91 балу завдяки показнику своєчасної доставки 90%, який в останні місяці зріс до 98%, та запуску 24 автоматизованих сортувальних центрів.
Читайте також
Смілянський додав, що показник географії доставки «Укрпошти» зріс з 31,6 до 87,9 балу завдяки покриттю 100% території України, включно з прифронтовими територіями, та 192 країн для експорту, а показник стійкість бізнес-моделі зріс з 78,1 до 85,4 балу через розвиток мобільної інфраструктури, супутникового зв’язку та диверсифікації автопарку.
Як повідомлялось раніше, «Укрпошта» в першому півріччі 2025 року збільшила виручку на 5,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року — до 6 млрд 505,0 млн грн, скоротивши чистий збиток на 27,2% - до 311,8 млн грн. Але компанія зустріла середину цього року з від’ємним капіталом 101,6 млн грн порівняно із 210,2 млн грн на початок року.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
БізнесБанки України
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems