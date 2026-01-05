120 мільярдів: xAI Ілона Маска та інші компанії-гіганти залізли в борги через ШІ Сьогодні 06:21 — Технології&Авто

120 мільярдів: xAI Ілона Маска та інші компанії-гіганти залізли в борги через ШІ

Найбільші технологічні гіганти світу взяли кредитів на близько 120 мільярдів доларів на будівництво дата-центрів для штучного інтелекту. Серед них — Meta Цукерберга та xAI Ілона Маска.

Про це пише 24 Канал з посиланням на FT

Фінансові інститути надали щонайменше 120 мільярдів доларів у вигляді боргового та акціонерного капіталу для дата-центрів ШІ.

Так, Meta завершила найбільшу угоду з приватного кредитування дата-центрів на 30 мільярдів.

Серед угод Oracle: близько 13 мільярдів інвестицій від Blue Owl та JPMorgan у SPV, борговий пакет на 38 мільярдів для двох дата-центрів, позика на 18 мільярдів для об’єкта в Нью-Мексико.

Компанія xAI Маска будує подібну структуру в рамках залучення 20 мільярдів, включаючи до 12,5 мільярдів доларів боргу. Кошти використають для купівлі графічних процесорів Nvidia та їх оренди для xAI.

Разом з цим не всі великі компанії приєдналися до цієї тенденції. Google, Microsoft та Amazon, які мали великий бізнес дата-центрів ще до буму ШІ, продовжують фінансувати будівництво за рахунок власної готівки.

Телеканал 24 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.