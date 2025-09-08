0 800 307 555
Укрпошта запускає «Експрес-вікно»: що це таке

Укрпошта запроваджує у відділеннях «Експрес-вікно» для прискорення обслуговування отримувачів посилок та листів.
Про це у Телеграмі повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.
Пілотний проєкт «Експрес-вікно» з 8 вересня запрацював у більш ніж 1 500 міських відділеннях Укрпошти.
«У межах боротьби з чергами ми створили Експрес-вікно. Воно буде позначене чорно-жовтим кольором. У ньому можна буде швидко отримати чи надіслати посилку, одержати лист, отримати післяплату», — йдеться в повідомленні.
За словами Смілянського, після впровадження нової системи керування посилками її отримання займатиме 30−45 секунд. Додатково компанія надаватиме пакети для відправлення посилок безкоштовно в усіх відділеннях.
Нещодавно «Укрпошта» знизила комісію за комунальні платежі на 25% для мешканців сіл України без банків і банкоматів. Тепер комісія за оплату будь-яких платежів у сільських стаціонарних та пересувних відділеннях становитиме 15 гривень.
За матеріалами:
Finance.ua
