НБУ назвав банки, де в 2026 році заплановані перевірки Сьогодні 08:33 — Фондовий ринок

НБУ назвав банки, де в 2026 році заплановані перевірки

Національний банк України у 2026 році планує здійснити перевірки з питань інформаційної безпеки, кіберзахисту та надання кваліфікованих електронних довірчих послуг у шістьох банках.

Йдеться про:

АТ «Кредобанк» — у І кварталі;

АТ «ОТП Банк» — у ІІ кварталі;

АТ «ОКСІ Банк» — у ІІ кварталі;

АТ «Банк Кредит Дніпро» — у ІІІ кварталі;

АТ «Банк «Український Капітал» — у ІV кварталі;

АТ «Укрсиббанк» — у ІV кварталі.

Перевірки зазначених банків передбачені Планом проведення інспекційних перевірок банків на 2026 рік і включатимуть, зокрема, питання інформаційної безпеки та кіберзахисту.

Вивчення упроваджених банками заходів безпеки інформації та аналіз ефективності процесів управління інформаційною безпекою здійснюватимуться фахівцями Національного банку безпосередньо в банках. Результати перевірок сприятимуть послідовному зміцненню спроможностей банківської системи до забезпечення сталого функціонування в умовах актуальних викликів і загроз.

Планування виїзних перевірок з питань інформаційної безпеки, кіберзахисту та надання кваліфікованих електронних довірчих послуг здійснюється на підставі ризик-орієнтованого підходу, визначеного Положенням про здійснення контролю за дотриманням банками вимог законодавства з питань інформаційної безпеки, кіберзахисту та електронних довірчих послуг.

Перевірки відбуватимуться з урахуванням наявної в Національного банку інформації про факти, події та обставини роботи банків, зважаючи на особливості їх функціонування, характер та обсяги надання банківських, фінансових послуг, здійснення інших видів діяльності.

Перевірки з питань дотримання вимог банківського законодавства у сфері електронних довірчих послуг здійснюватимуться лише щодо банків — кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг, відомості про яких унесені до Довірчого списку за поданням засвідчувального центру.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.