Світло без перебоїв і менші рахунки: чим виділяється енергонезалежний ЖК Gravity Park

Напередодні Нового року постійні блекаути, зокрема й позапланові, знову стали буденністю для українців. Нові ворожі атаки не дають упевненості, що святкові миті не доведеться зустрічати в темряві або під монотонний шум генератора. Втім, така реальність не загрожує мешканцям житлових комплексів, у яких заздалегідь подбали про автономне енергопостачання.

Одним із таких проєктів став столичний житловий комплекс Gravity Park , який уже отримав репутацію першого енергонезалежного ЖК Києва. Усі його будинки та інфраструктура повністю захищені від блекаутів: електропостачання тут не зникатиме незалежно від відключень у міській мережі чи інших зовнішніх обставин.

Досягти цього вдалося завдяки ефективному використанню енергії сонця. На дахах кожного будинку встановлені сонячні панелі Jinko, які виробляють постійний електричний струм. Далі він надходить до інверторів DEYE, що перетворюють його на змінний і передають у внутрішню електромережу комплексу. Надлишки згенерованої енергії накопичуються в залізофосфатних акумуляторах і використовуються вночі або за хмарної погоди.

Використання альтернативного джерела електроенергії дозволило девелоперу «Креатор-Буд» запровадити у Gravity Park власний тариф для мешканців — Free Watt . Його вартість становить лише 2,30 грн за кВт⋅год, що майже вдвічі дешевше стандартного тарифу по країні. Окремо підключатися до нового тарифу новоселам не потрібно — доступ надається автоматично після підписання договору з керуючою компанією.

Крім того, мешканцям не доведеться оплачувати електроенергію, спожиту в місцях загального користування: під’їздах, ліфтах, коридорах, паркінгу та на території комплексу. Під час відключень автономно працюватимуть ліфти, освітлення, системи безпеки та всі ключові сервіси, включно з електропостачанням в оселях.

Енергосистема Gravity Park розширюється разом із кожною новою чергою будівництва. Наприклад, у будинку № 2, введеному в експлуатацію в серпні, інвертор генерує 30 кВт⋅год, а акумулятор накопичує до 20 кВт⋅год. Паралельно встановлюються аналогічні системи в інших будинках. Також передбачена загальна потужна станція з інвертором на 100 кВт⋅год і акумулятором на 250 кВт⋅год.

Використання відновлювальної енергії дозволяє суттєво зменшити вуглецевий слід комплексу. Екологічність є однією з ключових складових концепції Gravity Park: тут малоповерхова забудова, зелені дворики, променади та палісадники, які гармонійно поєднуються з природним оточенням Святошинського району Києва.

Водночас інфраструктура комплексу відповідає всім потребам сучасного мешканця мегаполіса. Тут відкриються ТРЦ, магазини, кафе, супермаркет NOVUS, McDonald’s, спортзал, зони відпочинку, дитячі та спортивні майданчики, паркінг і укриття. Уже введено в експлуатацію чотири будинки, ще дев’ять планується здати протягом 2026 року, паралельно триває активний благоустрій території.

